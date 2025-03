Les vélos électriques Cowboy démarrent le printemps haut en couleur et avec une petite ristourne

Déjà en partie bleu-blanc-rouge avec leur assemblage français, les vélos électriques Cowboy Cruiser arborent deux nouveaux coloris en ce printemps 2025.

Source : Cowboy

Le printemps est la saison de reprise pour beaucoup de cyclistes, mais aussi pour les marques de vélos électriques. Pour se démarquer, Cowboy a choisi de faire dans la couleur, ou plutôt deux couleurs. Son modèle Cruiser (cadre bas) se décline ainsi en orange « Dawn », tandis que le Cruiser ST (cadre haut, guidon courbé) récupère une teinte bleu « Breeze ».

Ces coloris ne rejoignent pas vraiment le catalogue mais sont en série limitée. La firme belge ne précise cependant pas la durée. Le modèle Classic, l’originel qui fait la continuité avec le premier modèle de 2018, n’est donc pas concerné par l’actualité colorée, ni le récent modèle Cowboy Cross aux suspensions et grande batterie.

Une série limitée avec un cadeau

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Les Cowboy Cruiser ST Breeze et Cruiser Dawn sont disponibles à partir de ce 18 mars 2025, au prix de 2 999 euros. Plus qu’une couleur, le VAE connecté inclut l’AdaptivePower 2.0 (assistance automatique), le chargeur rapide et le chargeur par induction pour smartphone dans la potence (toujours avec le support Quadlock).

Le modèle Cruiser ST Breeze 2025. // Source : Cowboy

C’est donc un avantage client de 298 euros. Par contre, la connectivité complète Cowboy Connect, comprenant les alertes de vol, la détection de chutes ou les jeux sont en option à 199 euros. De même, le porte-bagages arrière reste possible pour 99 euros supplémentaires.

Par contre, il faudra de la patience, car les livraisons n’interviendront qu’en mai prochain. Cela explique-t-il pourquoi Cowboy veut « capturer l’esprit de l’été à travers des couleurs à la fois ludiques et sophistiquées » et non celui du printemps ?

Cowboy aussi en bleu blanc rouge !

La marque semble ainsi aller doucement après la relocalisation de sa production en France. Auparavant en Hongrie, l’assemblage des vélos électriques Cowboy a désormais lieu dans l’usine de ReCycles à Romilly-sur-Seine (Aube), détenue par Rebirth depuis septembre 2024.