Les vélos électriques Cowboy s’améliorent toujours plus avec l’AdaptivePower 2.0 : tout ce que ça change

Cowboy, marque belge connue et reconnue pour ses vélos électriques connectés, déploie une seconde version de sa fonction AdaptativePower. Cette dernière permet désormais de gravir des pentes 50 % plus raides sans effort supplémentaire, et d’économiser, en outre, 10 % de batterie sur les routes plates grâce à une gestion toujours plus intelligente du système.

Faut-il encore présenter la marque belge Cowboy, célèbre pour ses vélos électriques connectés et au style épuré ? En mars 2023, l’entreprise nous faisait tester en avant-première une toute nouvelle fonction nommée AdapativePower.

Son principe ? Comprendre l’environnement dans lequel vous êtes afin d’ajuster au mieux la puissance qui vous est délivrée. Si le vélo comprend que vous êtes sur une côte, où l’effort s’intensifie, alors votre monture va encore mieux vous épauler. L’AdaptativePower s’adapte également au vent et au poids de l’utilisateur. Bref, une gestion intelligente censée faciliter la tâche au pilote.

Toujours plus de facilité sur les côtes

Un peu plus d’un an plus tard, Cowboy dévoile une version n°2 de son AdaptativePower, sobrement intitulée AdaptivePower 2.0, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Cette mise à jour s’appuie sur 16 mois de données et plus de 50 millions de kilomètres parcourus, précise la marque.

En pratique, cette V2 va encore plus loin que la première : elle permet d’emmener « les riders sur des pentes 50 % plus raides, sans effort supplémentaire de la part du cycliste », est-il écrit. Un travail sur la gestion et l’optimisation de l’énergie a aussi été entrepris, et ce afin de préserver au maximum les pourcentages d’autonomie de la batterie.

Quels vélos électriques Cowboy concernés ?

Cowboy s’explique : « Cette gestion intelligente de la puissance renforce également l’efficacité du vélo, réduisant l’utilisation de la batterie en fournissant la bonne puissance au bon moment, ce qui permet d’économiser 10 % de batterie lorsque vous roulez sur une route plate, sans vent fort ni poids supplémentaire ».

Qui recevra cette nouvelle nouveauté ? Tous les propriétaires des modèles actuels que sont les Classic, Cruiser et Cross, via une simple mise à jour déployée dans les prochains jours. Les nouveaux clients y auront aussi droit par défaut. En revanche, les anciennes versions des Cowboy sont visiblement privées de cette nouvelle fonction.