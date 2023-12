Ce tandem électrique à trois roues impressionne par sa polyvalence

Le Defender 250 n’est pas un vélo électrique comme les autres : il s’appuie sur trois roues alignées, dispose d’une seconde place en tandem et offre une énorme capacité de chargement de 250 kg. Le tout pour un prix qui concurrence les cargos électriques.

Basée à Berlin, l’entreprise Dolas e Bike s’est récemment faite remarquer pour son vélo électrique Defender 250. Et il y a de quoi, eu égard à son design et sa polyvalence. Comme vous pouvez facilement le constater, le Defender 250 se dote de trois roues alignées, et non de deux roues côte à côte comme on a l’habitude de le voir sur les triporteurs.

Ce choix revêt un avantage certain : le cycle n’empiète pas trop sur les côtés et bénéficie ainsi d’une largeur contenue. A contrario, sa longueur tend à s’étirer : 214 cm… ce qui reste tout de même plus court qu’un Decathlon R500 Elec et ses 220 cm de longueur.

Trois moteurs de 250 W

Le Defender 250 s’octroie une autre spécificité : c’est en fait un tandem électrique, grâce à une place arrière supplémentaire associée à une seconde paire de pédales. Ainsi, le passager peut lui aussi pédaler au même rythme que le conducteur pour faire avancer ce tricycle… de 78 kg tout de même.

Pour aider comme il se doit le ou les utilisateurs, la marque d’outre-Rhin n’a pas lésiné sur la quantité de moteurs : trois au total, chacun placé sur le moyeu de chaque roue. Par ailleurs, aucun ne dépasse la puissance légale européenne, à savoir 250 W. Si le site ne le précise pas, on imagine que l’assistance est bel et bien limitée à 25 km/h.

En complément, ce Defender 250 impressionne par sa capacité de chargement : 250 kg au total, d’où son nom. Les paniers latéraux atteignent une limite de 80 kg, contre 25 km pour le panier arrière. Mais ce qui est intéressant, c’est que ce cycle peut à la fois transporter un passager arrière et des marchandises, pour toujours plus de polyvalence.

Un prix pas si exhorbitant

Doté d’une énorme batterie de 2544 Wh, le Defender 250 serait en mesure de parcourir jusqu’à 180 km – probablement avec le mode Eco. La charge est quant à elle très longue : entre 5 et 7h. Comptez aussi sur des pneus ballon Chaoyang de 20 pouces, des freins à disque hydrauliques sur chaque roue, une transmission Shimano à 8 vitesses et un écran couleur de 4 pouces.

Pour terminer, les 4650 euros demandés au moment de l’achat ne paraissent pas exorbitants compte des prestations auxquelles il prétend. Des vélos cargo électriques moins polyvalents – mais plus haut de gamme en termes de composants – sont vendus plus cher, à l’image du Moustache Lundi 20 qui débute à 5399 euros.