Ces trois nouveaux vélos électriques ultra abordables signés Navee veulent bousculer le marché français

Davantage connue pour ses trottinettes électriques, la marque chinoise Navee a cette fois-ci présenté trois vélos électriques dans le cadre d’un événement presse organisé à Paris. Voici donc les F7, M7 et C7, qui occupent respectivement les segments du fatbike, VTT et vélo urbain, le tout compris entre 999 et 1199 euros.

Navee nous avait jusque-là surtout habitués à des trottinettes électriques relativement décentes – il faut dire qu’avec Xiaomi et Segway en face, c’est difficile de s’imposer -, mais la marque chinoise s’aventure désormais sur la catégorie du vélo électrique. Ce n’est pas inédit en soi, puisqu’elle avait déjà présenté un concept à l’Eurobike 2022.

Cette fois-ci, la stratégie et les ambitions sont tout autre, avec une véritable volonté de se faire une place sur un marché que l’on pourrait considérer de boucher, ou tout du moins en perte de vitesse depuis l’an passé. Navee joue donc une carte forcément aguicheuse : l’entrée de gamme, avec une grille tarifaire ultra abordable.

Trois VAE pour trois usages différents

Son plan d’attaque s’articule autour de trois vélos électriques présentés dans le cadre d’un événement presse organisé à Paris, mardi 18 mars. Voici donc les F7, M7 et C7, qui occupent respectivement les segments du fatbike, VTT et vélo urbain électrique. Débutons par ce dernier, qui s’adresse naturellement à un plus large public que les deux autres.

Vendu 1199 euros, le Navee C7 ne délivre pas tous ses secrets. Tous les vélos de Navee sont produits en Chine, avec des composants parfois « no name ». Les fiches techniques présentées lors de l’événement et les questions posées à certains représentants manquaient parfois de réponses précises.

Le moteur Ananda respecte bien les 250 W réglementaires et délivre 40 Nm de couple. La batterie de 38 volts revendique quant à elle 100 km d’autonomie en mode Eco. Le tout est associé à une transmission Shimano Tourney à 7 vitesses et des freins à disque mécaniques eux aussi inconnus.

Il ne s’agit pas vraiment des « versions finales » que vous pouvez voir en photo. En réalité, les batteries des vélos sont restées bloquées en Allemagne. « On s’est donc tourné vers une solution manuelle dans la nuit pour intégrer des cellules afin que le vélo fonctionne ». Un peu artisanal pour une présentation presse, mais pourquoi quoi.

Un capteur de couple, apparemment

Après un petit moment de confusion, une représentante Chine de la marque nous a confirmé qu’un capteur de couple était bel et bien intégré dans ce vélo. Un capteur de couple a l’avantage d’offrir un agrément de conduite plus naturel et dynamique qu’un capteur de rotation. C’est une rareté sur un VAE aussi abordable, mais encore faudra-t-il l’essayer pour juger de sa véritable efficacité.

Tout comme les Navee F7 et M7, le Navee C7 débarquera en France en juin 2024. Il sera possible de l’acheter directement sur le site de la marque, qui négocie sa présence sur le catalogue de plusieurs grandes enseignes et marketplace. Affaire à suivre. Rappel de son prix : 1199 euros.

C’est d’ailleurs le tarif le plus élevé que vous verrez au sein de la gamme VAE de Navee. Le F7, qui représente le segment des fatbike, se paie le prix d’appel à 999 euros. 65 km d’autonomie en mode Eco, fourche suspendue (débattement non communiqué), transmission Shimano Tourney à 7 vitesses, autour de 25 kg, 50 Nm de couple, pneus de 20 pouces, freins à disque mécaniques, batterie 48 volts, voilà pour les informations essentielles.

Un fatbike pliable

Fait rare, ce fatbike électrique est pliable. J’ai observé notre confrère et pigiste Frandroid Matthieu Lauraux tenté de le plier, avec une certaine difficulté. Disons que le mécanisme ne semble pas respirer l’intuitivité et la simplicité.

Le Navee M7, de son côté, constitue la proposition mountain bike, soit un VTTAE semi-rigide ici. La marque a une fois de plus été incapable de nous préciser le débattement de la fourche suspendue montée sur un pneu de 27,5 pouces. Le reste de la fiche technique est peu ou prou similaire aux autres modèles, sauf le couple (50 Nm) et la charge maximale supportée : 120 kg. Le Navee M7 sera lancé au prix de 1099 euros.