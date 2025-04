Cofondée par Ramzi Ammar, Captain Blink a une vocation simple, mais ô combien essentielle : améliorer la visibilité, et par extension la sécurité, des cyclistes. En découlent des brassards lumineux dotés d’un feu-stop et de clignotants, qui sont actuellement disponibles en précommandes.

Tout commence en pleine crise du Covid. Designer chez Kickmaker, Ramzi Ammar multiplie les allers-retours à vélo dans une capitale vidée de ses voitures. « Ensuite, quand les voitures sont revenues, j’ai remarqué qu’on était hyper vulnérable », nous raconte-t-il au salon Vélo in Paris, où Frandroid s’est rendu.

Et d’enchaîner : « J’ai failli avoir un accident, et la personne m’a juste dit : désolé, je ne vous avais pas vu ». C’est l’élément déclencheur, qui pousse Ramzi Ammar à écrire un post sur le groupe Facebook vélotaff. La question est simple : comment être plus visible à vélo ? En réponse : plus de 250 commentaires.

Masse volumique de déplacement

Avec sa casquette de designer, il crée un groupe privé pour imaginer une solution concrète. Le cahier des charges est clair : « comment être visible à 360 degrés ? ». Ainsi naît l’idée du brassard lumineux, capable de signaler la présence d’un cycliste devant, sur les côtés, et à l’arrière. « Ça te donne une vraie masse volumique de déplacement » en le mettant sur les bras, explique-t-il.

Le produit final, que nous avons pu porter, se veut à la fois simple et malin. Un brassard souple en matière TPU de grade médical – pour éviter toute allergie – est équipé de LED rouges à l’arrière et blanches à l’avant conformes au Code de la route. Il se fixe en un geste : glissez-le sur votre bras, tirez la languette, scratché, et le tour est joué. Un petit bouton sur le brassard permet d’éteindre et d’allumer le tout.

La télécommande fixée sur le guidon active quant à elle les clignotants d’une simple pression. Encore mieux : un accéléromètre intégré détecte les freinages pour déclencher automatiquement un clignotement intense sur la partie rouge des brassards. Une fonction ô combien utile notamment de nuit, lorsque la visibilité est généralement réduite.

Le brassard Captain Blink s’appuie aussi sur une application compagnon : un appairage unique permet de retrouver ou remplacer facilement un brassard perdu. « Une fonction qu’on va développer dans un second temps, c’est la détection de chute et la notification envoyée à un proche si votre vélo est tombé, avec le lieu de votre localisation », nous explique Ramzi.

La réparabilité avant tout

Autre bon point : la réparabilité. Chaque brassard peut être démonté simplement grâce à une vis. « Tu as besoin d’un composant unique ? On te le livre. On a un gros indice de réparabilité », nous assure notre interlocuteur. Avec, un câble à double sortie USB est fourni pour recharger les deux brassards en même temps. C’est plutôt bien pensé.

Côté production, Captain Blink joue la carte du local autant que possible : le plastique est fait à Angers, le packaging à Nantes. Seule l’électronique provient de Chine, car l’entreprise n’a pas forcément toutes les compétences en la matière. Rien de choquant, en somme, pour une jeune société qui se lance dans ce genre de projet.

Prix et disponibilité

Proposé en précommande à 109 euros (avec un futur prix boutique annoncé à 149 euros), Captain Blink a déjà séduit plus de 575 utilisateurs lors de sa première campagne de précommandes lancée en novembre. Et les demandes continuent d’affluer, à en croire son fondateur. Les premières livraisons sont prévues dans deux à trois mois.