Révolutionner le confort de nos vélos électriques : voici l’objectif de cette fourche monobras en carbone

Reposant sur une technologie à lame en carbone et monobras, cette fourche pour vélos urbains et cargos est une innovation française signée Motion Engineering.

En 2015, Motion Engineering avait bousculé le petit monde des suspensions pour vélos électriques, avec l’E18, doté d’un châssis anti-plongée restant fixe au freinage. Ce premier modèle pour VTT ou VTTAE disposait d’une lame en carbone, une pièce servant ensuite pour l’amortissement de sa fourche « La City ».

Une fourche de vélo à technologie unique

Perchant le vélo sur cette seule lame tirée en fibre de carbone, cette fourche offre un débattement de 50 mm, toujours avec un système anti-plongée. Elle s’adapte particulièrement bien aux vélos urbains et VTC moins demandeurs en amortissement. La fourche supporte en outre des poids jusqu’à 160 kg (vélo inclus) sans réglage au préalable grâce à la lame déformable.

Cette solution serait aussi « 10 fois plus confortable qu’une suspension de vélo de ville télescopique » selon ses concepteurs. En plus, l’entretien y serait minimal (pas de système hydraulique), et on peut y changer la roue sans démonter, du côté droit. En bonus, ce projet est 100 % français, puisque la firme fait fabriquer ses fourches en France à Irigny (Rhône) chez Jtekt, filiale de Toyota. Les précommandes sont prévues pour ce mois d’octobre 2023, avec des premières livraisons en mars 2024.

Après des versions pour des roues de 27,5 et 29 pouces, Motion Engineering a également développé une variante pour des roues 20 pouces à destination des vélos cargos électriques de type biporteurs. Une adaptation est même envisagée pour l’arrière d’un triporteur électrique.

Un prototype pour le vélo électrique cross-country

Hyperactive, l’entreprise a développé une autre fourche monobras, pour le tout-terrain cette fois-ci. Elle n’a pas encore été commercialisée, mais un prototype montre tout son potentiel sur un vélo cross-country, révélé à l’occasion du festival Roc d’Azur 2023 via nos confrères de Vélo Vert.

Différence avec La City, cette fourche en carbone est plus classique, avec un amortisseur hydraulique plus conventionnel monté sur deux biellettes en aluminium. Avec un débattement de 100 mm pour le moment, cela demeure trop bas pour la pratique du cross, mais elle devrait atteindre 120 mm à terme.