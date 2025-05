Comment cette norme chinoise sur les voitures électriques pourrait révolutionner la sécurité des vélos électriques

La Chine va imposer, dès 2026, des règles de sécurité très strictes pour les batteries des voitures électriques et hybrides. Il s’agira d’une première mondiale : les nouvelles normes interdiront explicitement que les batteries prennent feu ou explosent, même en cas de défaillance. Et cela pourrait aussi changer beaucoup de choses sur le marché des vélos électriques. On vous explique comment.

Source : Tenways

La fiabilité des voitures électriques est souvent perçue comme supérieure à celle des voitures thermiques. Cependant, le risque d’incendie continue d’inquiéter les automobilistes, mais aussi les professionnels, qui redoutent la difficulté d’éteindre un feu électrique.

Pour faire face à ces risques, la Chine va instaurer une nouvelle norme, la GB38031-2025, prévue pour 2026, qui stipule que « les batteries ne doivent ni exploser ni prendre feu, même en cas d’emballement thermique » comme l’explique China Daily.

L’objectif est d’améliorer la sécurité liée aux batteries électriques. Cette norme impose que les batteries résistent au feu et à l’explosion pendant au moins deux heures, et déclenchent une alarme en cas de surchauffe, sans dégager de fumée nocive pour les occupants. Elles devront également se montrer résistantes à un choc violent, capables de supporter 300 charges rapides, puis un court-circuit.

Et ces exigences drastiques pourraient bien avoir des répercussions sur le marché du vélo électrique.

Bientôt la même norme pour les vélos électriques ?

La norme GB38031-2025, prévue pour le 1er juillet 2026, concernera uniquement les voitures électriques commercialisées en Chine. Mais compte tenu de l’importance de la Chine dans la production mondiale de batteries, cette réglementation pourrait avoir des répercussions sur d’autres marchés, notamment celui des VAE.

Cette norme chinoise pourrait donc aussi impacter, à terme, le secteur du vélo. Les autorités du MIIT (ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information) pourraient interdire la vente de vélos électriques dont les batteries ne respectent pas la norme GB38031-2025. Une décision qui aurait des conséquences à l’échelle mondiale.

Une norme chinoise aux répercussions mondiales ?

Si une telle décision était appliquée au marché du vélo en Chine, les répercussions seraient mondiales. En effet, la Chine étant le premier producteur et fournisseur mondial de batteries pour voitures électriques, la norme GB38031-2025 devrait rapidement se diffuser sur d’autres marchés, notamment en Europe. Des acteurs comme CATL et BYD ont déjà confirmé que leurs batteries sont compatibles avec cette nouvelle exigence. Les constructeurs européens qui font confiance à ces fournisseurs pourraient ainsi bénéficier rapidement de batteries encore plus sûres.

Batterie CATL au lithium

À l’inverse, un constructeur européen souhaitant continuer à vendre ses véhicules en Chine après le 1er juillet 2026 — un choix stratégique, puisque le pays représente le premier marché automobile mondial — devra impérativement se conformer à la norme GB38031-2025. Ainsi, des fournisseurs comme LG, Samsung, Panasonic ou encore Verkor devront intégrer les exigences de cette norme dans le développement de leurs batteries. Faute de quoi, ils risqueraient de voir leur volume de commandes chuter drastiquement si les véhicules équipés de leurs batteries ne pouvaient plus être commercialisés en Chine.

Vous l’aurez compris, la situation serait identique pour les vélos électriques. Si le MIIT chinois décide d’étendre ces exigences à d’autres domaines, comme celui du vélo électrique, alors une adoption mondiale de la norme chinoise GB38031-2025 pourrait suivre. Cela concernerait à la fois les vélos équipés de batteries chinoises, mais aussi ceux de fabrication plus occidentale, dès lors qu’ils sont destinés à être vendus en Chine.

Vers une uniformisation des technologies ?

À noter qu’aujourd’hui, les batteries des voitures électriques d’un côté et des vélos électriques de l’autre restent différentes. Mais à terme, les technologies antifeu pourraient tout à fait être intégrées dans toutes les cellules, que ce soit pour du VAE ou d’autres véhicules, par pur souci de simplicité et de coûts équilibrés

L’une des pistes pour répondre à cette norme pourrait être l’adoption des batteries sodium-ion, réputées non inflammables. Elles pourraient jouer un rôle clé dans l’évolution du marché des vélos électriques face à une telle norme.