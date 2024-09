« Une batterie révolutionnaire pour voiture électrique » : voici les futures batteries que Tesla devrait utiliser dès 2025

Panasonic vient d’annoncer le démarrage prochain de la production des batteries 4680 pour voitures électriques. Ce sont les fameuses cellules développées par Tesla, qui promettent une hausse de l’autonomie de 16 %, mais que le constructeur américain n’arrive pas à produire en masse. Une bonne nouvelle, donc, pour l’autonomie des futures Tesla.

Batterie Tesla avec cellules 4680

Vous connaissez Panasonic pour ses télévisions, appareils photos et autres produits électroménagers, vous allez maintenant connaître Panasonic dans votre véhicule électrique. Avec les batteries automobiles lithium-ion cylindriques 4680, la firme japonaise entre dans un nouveau domaine, non sans une expérience préalable intéressante.

Forte de ses 30 ans de savoir-faire dans le développement de la technologie des batteries lithium-ion cylindriques, Panasonic Energy a mis au point une méthode de production de masse pour les fameuses cellules de batterie 4680 hautes performances développées par Tesla.

Une capacité jusqu’à 5 fois supérieure à des cellules classiques !

Dans les informations du communiqué de presse de Panasonic Energy (filiale de Panasonic), on apprend que les batteries équipées de cellules 4680 offrent des améliorations substantielles par rapport aux cellules 2170 conventionnelles.

Selon les mots du fabricant : « ces nouvelles cellules ont une capacité cinq fois supérieure à celle des cellules 2170. » Cela permet aux véhicules électriques équipés d’avoir une meilleure autonomie pour un même pack de batteries. De plus, il est possible de réduire le nombre de cellules, et donc le coût de production de la batterie, tout en conservant la même autonomie.

Kazuo Tadanobu, Président et Directeur exécutif de Panasonic Energy, a déclaré : « Je suis ravi que nous soyons prêts à lancer la production de masse de la cellule 4680 de pointe. Ce jalon est le fruit de nombreuses années d’expertise dans la fabrication de batteries lithium-ion cylindriques. Je suis convaincu que cela révolutionnera considérablement l’industrie des batteries et des VE. En ajoutant la cellule 4680 à notre gamme, nous répondrons à un plus large éventail de besoins, favorisant davantage l’utilisation des VE et promouvant notre mission de développer une société durable. »

Les batteries 4680 : le game changer pour les voitures électriques ?

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler des batteries de type 4680. Tesla en intègre déjà dans son pick-up Cybertruck. La technologie apporte des avantages, mais elle n’est pour l’instant pas révolutionnaire.

En effet, l’accumulateur d’énergie du Tesla Cybertruck offre une densité énergétique de 170 Wh/kg, contre 162 Wh/kg pour la batterie LG de 78,5 kWh de la Tesla Model 3. La batterie aux cellules 4680 du Cybertruck fait mieux de 5 %. Une amélioration notable, sans être révolutionnaire pour autant. Tesla annonce toutefois, à terme, une autonomie supérieure de 16 % grâce à ces nouvelles cellules.

Une usine repensée pour la production des nouvelles batteries 4680

Panasonic ne part pas d’une feuille blanche. L’entreprise disposait déjà de sites de production de batteries lithium-ion. Le site de production de Wakayama, au Japon, était spécialisé dans ce domaine. Cependant, il a dû être adapté. Les transformations lui permettent de devenir une usine pilote pour la production des cellules 4680. Elle servira de centre de démonstration pour les nouveaux produits et méthodes.

D’ici mars 2025, environ 400 employés devraient participer au développement et à la production de batteries de nouvelle génération à l’usine de Wakayama. Le communiqué de presse ne le dit pas, mais Panasonic devra sûrement fournir les batteries 4680 à Tesla, puisque le constructeur américain a encore du mal à les produire. De quoi espérer une hausse de l’autonomie pour les futures Tesla.

Ce n’est pas tout : dans le but d’atteindre une production respectueuse de l’environnement, l’usine de Wakayama prévoit de recourir pleinement à des sources d’énergie renouvelable, comme l’énergie solaire et l’éolien terrestre. L’objectif est clair : éliminer pratiquement toutes les émissions de CO2 lors de ses processus de production. Cette neutralité carbone a déjà été obtenue dans 9 sites de production de Panasonic, et la société ambitionne de l’atteindre dans ses 20 sites mondiaux d’ici 2029.