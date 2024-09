Test du Panasonic Lumix GH7 : le nouveau roi des appareils photo micro 4/3, en vidéo… comme en photo

Seulement deux petites ann√©es apr√®s un GH6 au rapport qualit√© prix toujours aussi agressif, Lumix remet les choses en ordre en remettant la gamme GH sur une sc√®ne occup√©e depuis par un G9 II qui avait presque tout pour plaire. Reprenant les atouts de ce dernier en modernisant sa fiche technique, Le GH7 parviendra-t-il √† se faire une place entre les excellents G9 II et S5 IIx‚ÄČ? Voyons cela sans plus tarder.

Fiche technique

Mod√®le Panasonic Lumix GH7 Type d’appareil Hybride Format du capteur Micro 4/3 R√©solution capteur 26,5 Mpx Stabilisateur d’image M√©canique D√©finition enregistrement vid√©o 5.8K @ 30 fps AF-S 75 FPS √Čcran orientable Oui Poids 721 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un appareil photo prêté par le constructeur.

Design et ergonomie : 1mm de largeur pour faire la différence

C’est bien simple, l’excellente ergonomie du GH6 n’a pour ainsi dire pas √©t√© modifi√©e sur le Lumix GH7 √† l’exception d’un mm de largeur suppl√©mentaire.

Le LUMIX GH7 avec son objectif LEICA DG VARIO 12-60 mm f/3,5-5,6



Partageant la tr√®s grande majorit√© de sa conception avec ses nombreux a√ģn√©s que sont les S5 II/ IIx, G9 II ou encore GH6, on ne leur donnera comme diff√©rence que la pr√©sence du ventilateur symbolisant la gamme GH. Avec des dimensions aussi g√©n√©reuses que celle du GH6 — 138,4 x 100,3 x 99,6¬†mm — la prise en main s‚Äôav√®re toujours aussi excellente que sur son pr√©d√©cesseur avec une petite perte de poids, en passant de 823¬†g √† 805¬†g pour le Lumix¬†GH7.

Malgr√© un gabarit qui s‚Äôav√®re toujours particuli√®rement plaisant et rassurant en main, le poids tr√®s raisonnable du bo√ģtier micro 4/3 n’est plus autant un v√©ritable atout face √† ses concurrents plein format ; tout en restant plus massif que certains bo√ģtiers comme le Nikon Z6 III sorti r√©cemment ou la pl√©thore de bo√ģtiers de chez Sony brillants toujours par leur compacit√© exceptionnelle.

La face arrière du Lumix GH7

Au demeurant, la prise en main s‚Äôav√®re absolument excellente tant pour les prises de vues √† une main, que pour l‚Äô√©quilibre du poids avec des √©quipements vid√©o suppl√©mentaires comme un SSD externe. Dot√© d‚Äôun large repose-pouce rassurant, le GH7 n’a finalement qu‚Äôun seul d√©faut sur l‚Äôaspect prise en main, que l’on retrouvait d√©j√† sur le G9II : la sensibilit√© de la molette sup√©rieure de r√©glage. C’est simplement d√Ľ au fait qu’il s’agit exactement de la m√™me molette, mais matifi√©e. Un quasi-sans-faute donc pour ce GH7 qui ne surprend pas du c√īt√© de l’ergonomie.

La face supérieure du Lumix GH7

Outre ce d√©tail, l‚Äôacc√®s aux diff√©rents boutons ainsi que leurs placements s‚Äôav√®rent excellents sans surprises. Aucune nouveaut√© n’est pr√©sente tant pour les prises photos que vid√©os sur la face arri√®re ou sup√©rieure. Constitu√© d‚Äôun alliage de magn√©sium moul√© r√©sistant √† l‚Äôeau et √† la poussi√®re, l’appareil dispose d‚Äôune apparence tr√®s soign√©e bien que le choix de plastiques pour certains √©l√©ments aurait pu √™tre am√©lior√© selon nous ; une fois encore, difficile de trouver des d√©fauts c√īt√© ergonomie pour ce GH7 qui conserve les excellents choix ergonomiques de Lumix sur l’ensemble de sa gamme r√©cente.

le logement pour batterie DMW-BLK22E du Lumix GH7

Du c√īt√© des connectiques, on retrouve sur ce GH7 un slot SD UHS-II ainsi qu‚Äôun port CF Express. Un port t√©l√©commande sur sa partie droite, ainsi que son traditionnel logement pour sa batterie DMW-BLK22E, rechargeable directement par USB-C ou accumulateur externe, sous l‚Äôappareil.

Les connectiques du Lumix GH7

Sur la partie gauche, on retrouve le reste des connectiques avec, de haut en bas : un port micro, un port casque, port USB-C (3.2 Gen 2), ainsi qu’un port HDMI-A.

Les ports SD UHS-II et Cfexpress du Lumix GH7

Visée : Du G9II en veux tu en voilà

√Čquip√© d‚Äôun viseur Oled de 3,68 Mpx avec un grossissement de 0,8x, le GH7 reprend le viseur du G9 II, toujours aussi confortable que sur son pr√©d√©cesseur.

Lumineux et bien d√©fini, ce nouveau viseur n‚Äôest encore une fois pas sans nous rappeler le S5 II/ S5 IIx , dont il reprend √©galement l‚Äô√©cran arri√®re dont nous reparlerons ult√©rieurement. Offrant la possibilit√© de faire varier le taux de rafra√ģchissement √† 120 Hz au prix d‚Äôune l√©g√®re perte de qualit√©, ce viseur s‚Äôen sort tr√®s bien dans la majorit√© des situations, y compris les shootings / prises vid√©o sportives.

Le viseur repris du G9 II du Lumix GH7

Pour ce qui est de la colorimétrie, elle s’avère excellente tant sur l’écran que sur le viseur. Concernant cet écran arrière, Lumix reprend une nouvelle fois un élément du G9 II, avec une dalle de 3 pouces de 1,84 Mpx montée sur la même rotule que le GH6, permettant les prises vlog, en servant à la fois à la navigation tactile et à la prise de vue.

L’√©cran sur rotule du Lumix GH7

Toujours pr√©sent, le ventilateur repr√©sentant la gamme des GH est de la partie sous l’√©cran, rendant ce dernier toujours un peu pro√©minent. M√™me s’il est lumineux et assez bien d√©fini, on reste encore une fois sur la m√™me lign√©e que le viseur : efficace sans extravagances.

En conditions de lumières vives, l’écran peut trouver ses limites, forçant à utiliser le viseur ou masquer le soleil pour voir correctement la visée. Excepté dans ces conditions exceptionnelles, la luminosité s’avère globalement bonne.

Contr√īle et navigation : Toujours aussi bons

Le Lumix GH7 permet de réassigner la quasi-totalité de ses boutons (toujours comme sur le G9 II et autres ainés), avec une capacité de personnalisation tout simplement exceptionnelle.

Du c√īt√© de ses menus, pas de surprise, l‚Äôinterface de Lumix est toujours aussi bonne. Les menus sont optimis√©s pour la navigation tactile, qui demeure tr√®s agr√©able via son √©cran arri√®re. L‚Äôusage de la roue de navigation, pouvant √©galement faire office de tr√®fle, s‚Äôav√®re tr√®s utile en compl√©ment du tactile, lors des sessions de personnalisation ou de recherche dans les menus.

La navigation est possible au tr√®fle ainsi qu’au tactile sur le Lumix GH7

Pour parfaire le tout, la pr√©sence d‚Äôun joystick aux c√īt√©s du bouton AF-On, pour faciliter la mise au point, rend quasi parfaite les capacit√©s de contr√īle et de navigation de ce nouveau Lumix GH7.

On retrouve v√©ritablement davantage un GH6 II qu’un vrai nouveau bo√ģtier √† qualifier de GH7. Reprenant de fa√ßon identique le bo√ģtier du GH6, le GH7 utilise les m√™mes placements sur la face arri√®re et sup√©rieur; les trois boutons WB/ISO/EV √©tant toujours bien plac√©s avec une excellente ergonomie g√©n√©rale. Encore une fois, on retrouve sur ce GH7 le s√©lecteur de mise au point accol√© au joystick, permettant de basculer entre les trois modes de mise au point disponibles, accordant un excellent niveau de contr√īle sur ce ¬ę nouveau ¬Ľ GH.

Qualit√© d’images : vous reprendrez bien un peu de G9 II ?

√Čquip√© d‚Äôun capteur CMOS de 25,2¬†Mpx avec 5776 x 4336¬†pixels au format¬†4/3″, la qualit√© des photos de ce GH7 associ√©e √† son processeur Venus Engine rattrape le retard de la gamme GH en proposant un boitier d√©passant la polyvalence du G9 II.

Gagnant autant en restitution des d√©tails qu‚Äôen fid√©lit√© des couleurs face au GH6, le couple s’av√®re toujours aussi convaincant dans de bonnes conditions lumineuses. Fid√®le √† sa signature, on retrouve sur ce Panasonic la coutumi√®re balance des blanc tirant vers les tons froids.

la qualité générale du nouveau capteur CMOS du lumix GH7

L’appareil est disponible en kit avec le petit objectif LEICA DG VARIO 12-60 mm f/3,5-5,6, ou encore avec le LEICA DG VARIO 12-60 mm f/2,8-4. Ce couple l√©ger et polyvalent s‚Äôen sort tr√®s bien, tant par le piqu√© que la restitution des couleurs.

Le LEICA DG VARIO 12-60 mm f/3,5-5,6 disponible en kit avec le Lumix GH7

Du c√īt√© de la plage dynamique, on retrouve d√©sormais 13¬†stops en format V-Log avec une plage ISO allant de 100 √† 12‚ÄČ800 ISO, extensible de 50 √† 25‚ÄČ600 ISO. Sur le terrain, coupl√© au 12-60¬†mm f/2,8-4, on remarque tout de suite les progr√®s dans la gestion du bruit, similaires √† ce que l’on retrouve sur le G9 II, avec des images parfaitement exploitables jusqu‚Äô√† 800 ISO. Pass√©¬†1‚ÄČ600 ISO, un premier palier se fait ressentir, sans √™tre r√©dhibitoire, contrairement au palier des 3‚ÄČ200 ISO. Pass√© ce cap, la perte de d√©tails et la fiabilit√© des couleurs en viennent √† √™tre vraiment d√©grad√©e jusqu‚Äô√† 12‚ÄČ800 ISO, dernier palier qui marque une d√©gradation vraiment significative de l‚Äôimage, alors compliqu√©e √† r√©cup√©rer.

800 ISO LUMIX GH7 1600 ISO LUMIX GH7 3200 ISO LUMIX GH7 6400 ISO LUMIX GH7 12800 ISO LUMIX GH7 25600 ISO LUMIX GH7

Pour ce qui est de la fid√©lit√© des couleurs, encore une fois, la qualit√© se rapproche grandement de ce que l‚Äôon peut retrouver sur les capteurs de plus grand format. Dans les conditions lumineuses plus faibles en revanche, le format 4/3″ peine toujours et perd rapidement en qualit√©, d√©faut historique inh√©rent √† ce type de capteur.

Performances : La stratégie Pana.

Apr√®s un G9 II qui avait clairement vol√© la vedette √† toute la gamme GH, on attendait clairement son successeur au tournant. Comme on pouvait s’y attendre, le GH7 incarne la philosophie de Lumix √† la lettre, reprenant le meilleur du G9 II en y ajoutant subtilement des √©l√©ments pour ravir les vid√©astes.

L’efficacit√© du nouvel autofocus hybride satisfaisante sur le Lumix GH7 L’efficacit√© du nouvel autofocus hybride satisfaisante sur le Lumix GH7

Enfin dot√© d’un autofocus hybride comme le G9 II repris du S5 II, ce GH7 dispose d√©sormais de 779 points s√©lectionnables au tactile, permettant une am√©lioration significative de sa capacit√© √† distinguer et maintenir les sujets nets, humains comme animaux. Il peut m√™me cibler les yeux pour ces deux types de sujets. En outre, il reconnait √©galement les v√©hicules comme les voitures et motos. Mis √† part ce point, on peine √† distinguer d’autres diff√©rences majeures vis-√†-vis de son pr√©d√©cesseur.

En termes de r√©activit√©, le passage √† l’autofocus hybride se fait sentir dans toutes les conditions lumineuses et √©videmment particuli√®rement dans les conditions lumineuses faibles, avec un net gain de performance. Avec une rafale √† 10 i/s avec suivi AF, le GH7 reprend les m√™mes caract√©ristiques que le G9 II (encore une fois). En obturateur √©lectronique, le GH7 lui conserve les excellentes capacit√©s avec une rafale allant toujours jusqu‚Äô√† 60 i/s avec suivi AF ; montant jusqu‚Äô√† 75 i/s avec le mode AF-S, le tout avec un buffer acceptant seulement 180 clich√©s en l’accompagnant d’une carte SD UHS-II.

La rafale du lumix GH 7 ( contenant un nombre important de décrochage )

Des performances remarquables pour un bo√ģtier avant tout destin√© √† des prises vid√©o, bien que le buffer soit un peu l√©ger. En consid√©rant un certain nombre de rat√©s, qui restent n√©anmoins peu nombreux, la rafale s‚Äôen sort tr√®s bien avec des effets de rolling shutter limit√©s.

Niveau autonomie, le constructeur annonce des performances allant de 330 √† 900 images suivant les modes et options utilis√©es. Sur le terrain, ces annonces s’av√®rent coh√©rentes avec des performances qui montent de notre c√īt√© jusqu‚Äô√† 700-750 clich√©s environ dans un usage mixte.

Pour conclure, abordons un aspect particuli√®rement important sur ce type de bo√ģtiers : la stabilisation. Embarquant toutes les avanc√©es disponibles sur les autres gammes de la marque, le GH7 b√©n√©ficie d’une r√©cup√©ration jusqu’√† 7,5 stops, tout en reprenant le syst√®me Active I.S du S5 II.

la stabilisation permettant l’usage de basses vitesses √† main lev√©e la stabilisation permettant l’usage de basses vitesses √† main lev√©e la stabilisation permettant l’usage de basses vitesses √† main lev√©e la stabilisation permettant l’usage de basses vitesses √† main lev√©e

Sur le terrain, on pourra traduire √ßa par une nette r√©duction des effets de tremblements verticaux et horizontaux √† main lev√©e. Des performances qui permettent √† ce GH7 de se passer de stabilisateur dans de nombreuses occasions. En outre, cette double stabilisation permet l’usage du mode Haute r√©solution, que l’on retrouvait sur le G9 II, √† main lev√©e. Un atout √©norme qui apporte un usage potentiel bien plus r√©gulier de ce mode particuli√®rement efficace.

Qualit√© vid√©o¬†: L’atout des GH

Gamme GH oblige, c’est du c√īt√© de la vid√©o que l’on retrouve les performances les plus pouss√©es. Avec du ProRes Raw en interne en 5,7k¬†30p en illimit√© sur Cfexpress ou SSD externe (nous vous conseillons √©videmment l’usage du SSD externe du fait des tailles importantes des fichiers dans ce format, une CfExpress de 128¬†Go √©tant pleine apr√®s seulement 4,40¬†min d’enregistrement), on retrouve sur ce GH7 de la 4K 50¬†p en 4:2:2 10 bits √† pr√®s de 800¬†Mo/s.

Plus largement, ce nouveau GH est capable d’enregistrer dans de nombreux formats comme de la 5,7K¬†60p¬†4:2:0 10¬†bit,¬†C4K ou 4K 60p¬†4:2:2 10 bit, ainsi que les formats¬†anamorphiques jusqu‚Äôen 5,8K 30p¬†4:2:0 10¬†bit. En ce qui concerne le slow motion, Le Lumix¬†GH7 n’est pas en reste¬†: le bo√ģtier peut enregistrer en C4K/4K¬†120p¬†4:2:0 10¬†bit LongGOP¬†et m√™me¬†en Full HD¬†240p All intra — une fonction sp√©cifique qui tire son parti dans les captations de sujets tr√®s d√©taill√©s en mouvement comme le feu ou les feuilles d’arbre.

C√īt√© autofocus, les performances d√©pendront √©videmment de l’optique associ√©e, mais sont particuli√®rement convaincantes et silencieuses dans ce mode vid√©o. Enfin, on insistera sur l’arriv√©e des proxys configurables — high, medium, low — tr√®s appr√©ci√©s des professionnels. Avec sa sortie HDMI, ce GH7 d√©tient √©galement la possibilit√© d’enregistrer en externe des formats comme le Raw Atomos ou le BlackMagic 5,7K.

Dernier atout √† notifier de ce nouveau GH : la partie microphone n’est pas en reste. En parall√®le de la sortie de ce nouveau GH7, Lumix annonce la sortie d’un bo√ģtier XLR II permettant l’enregistrement en 32 bits flottant; une premi√®re mondiale dans les bo√ģtiers hybrides.

Un atout qui permet d’enregistrer les sons dans une plage dynamique particuli√®rement √©tendue, allant des sons les plus forts aux plus t√©nus sans modification du gain durant l’enregistrement. Ajoutez √† cela la possibilit√© d‚Äôajouter des Luts en temps r√©els (avec la V-709 native modifiable), les z√©bras, l‚Äôaide √† la transition de mise au point, les marqueurs de cadre etc., et ce GH7 reprend d√©finitivement la couronne du roi des micro 4/3 aussi polyvalent en photo qu’en vid√©o professionnelle.

Prix et disponibilité

Le Panasonic Lumix¬†GH7 sera¬†disponible √† partir du mois de juillet 2024 au tarif de¬†2199¬†‚ā¨ boitier nu.¬†Deux kits sont √©galement propos√©s¬†: Lumix¬†GH7 + 12-60¬†mm f/3,5-5,6 √†¬†2399¬†‚ā¨ ainsi que le Lumix¬†GH7 + 12-60¬†mm f/2,8-4 √†¬†2799¬†‚ā¨