Pourquoi Elon Musk râle sur Tesla

Tick, tock... L'horloge tourne pour Tesla et ses fameuses cellules 4680. Elon Musk vient de lancer un ultimatum à ses équipes : résoudre les problèmes ou abandonner le projet. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette course contre la montre ?

Voici une batterie révolutionnaire qui transformerait l’industrie automobile. C’était la promesse d’Elon Musk avec les cellules 4680 de Tesla. Mais quatre ans plus tard, le rêve tourne au cauchemar.

Le compte à rebours est lancé

Selon des informations exclusives du site The Information, Elon Musk aurait lancé un ultimatum à ses équipes : résoudre les problèmes persistants de production d’ici la fin de l’année 2024, ou c’est game over pour le projet. Mais pourquoi tant de pression ?

Flashback : en 2020, Tesla dévoile en grande pompe ses cellules 4680, nommées ainsi pour leurs dimensions (46 mm de diamètre, 80 mm de hauteur). La promesse ? Des coûts réduits, une autonomie accrue et des temps de charge plus rapides. Bref, la révolution tant attendue dans le monde des voitures électriques. Sauf que quatre ans plus tard, la réalité est bien moins reluisante.

Au cœur du problème : le fameux « revêtement à sec » de la cathode. Cette technologie, acquise par Tesla lors du rachat de Maxwell Technology, devait être la clé de voûte de l’innovation. L’idée ? Simplifier le processus de fabrication pour réduire les coûts et améliorer les performances. Mais voilà, si l’anode semble avoir adopté ce revêtement sans broncher, la cathode, elle, fait de la résistance.

Résultat ? Des performances en deçà des attentes et des coûts qui restent élevés. Un comble quand on sait que Tesla avait promis de battre les coûts au kilowattheure de ses fournisseurs d’ici la fin de l’année.

La concurrence ne dort pas

Pendant que Tesla patauge, la concurrence, elle, avance à grands pas. Prenez BMW, par exemple. Le constructeur allemand prévoit d’utiliser dès 2025 des cellules 4695 développées par le fabricant EVE. Et attention, accrochez-vous bien : ces petites merveilles promettent 46 % d’énergie en plus que les 4680 de Tesla, pour seulement 21 % de poids supplémentaire.

Mais ce n’est pas tout. D’autres géants comme CATL ou BYD ne cessent d’innover, promettant des batteries toujours plus performantes et abordables. Face à cette concurrence acharnée, Tesla peut-il vraiment se permettre de perdre du temps avec une technologie qui ne tient pas ses promesses ?

Alors, que se passera-t-il si Tesla ne parvient pas à résoudre ses problèmes d’ici la fin de l’année ? Selon les sources de The Information, Elon Musk pourrait tout simplement jeter l’éponge sur la production en masse des cellules 4680. Un aveu d’échec qui serait catastrophique pour l’image d’innovation de Tesla. Mais, ça ne serait pas une première.

