Les batteries sans lithium arrivent bientôt dans les voitures électriques : bonne nouvelle pour les prix

Le géant chinois CATL vient d'annoncer que les batteries au sodium, dénué de lithium et de cobalt, arriveront sur les voitures électriques dès 2025. Leur avantage est leur prix, car elles sont plus abordables que les batteries intégrant du lithium.

Les batteries représentent le cœur d’une voiture électrique. Elles représentent également une grande partie du prix des voitures électriques. À titre d’exemple, la batterie d’une Renault Mégane E-Tech électrique équivaut à environ 40 % de la valeur totale de la voiture. Mais cela est en train de changer, notamment avec l’arrivée de la chimie LFP (lithium-fer-phosphate), sans cobalt, qui permet de tirer les coûts vers le bas.

Mais une autre petite révolution se prépare en coulisse : l’arrivée des batteries au sodium, totalement dépourvues de lithium et de cobalt. Leur prix est leur principal avantage, puisque le sodium est largement moins coûteux à produire et les ressources naturelles sont encore plus accessibles et abondantes.

Une arrivée dès 2025

Le média chinois China Daily relaie les propos du patron de CATL, le plus grand fabricant de batteries pour voitures électriques au monde. Zeng Yuqun, le fondateur de CATL, a confirmé que l’entreprise était en train de développer des batteries au sodium, et que leur lancement devrait intervenir l’année prochaine, en 2025.

En plus d’un coût réduit, la durée de vie des batteries au sodium pourrait être supérieure, tout comme leur résistance aux faibles températures. De quoi augmenter l’autonomie des voitures électriques en hiver. En revanche, leur densité énergétique est moins élevée que les batteries au lithium, ce qui devrait se traduire par des autonomies un peu plus faibles.

Le patron de CATL est toutefois confiant dans sa technologie, puisque sur une échelle de 1 à 10, l’homme précise que les batteries au sodium sont à 7, en termes de maturité. On devrait donc les voir arriver dès l’année prochaine dans les premières voitures électriques. Les modèles ciblés seront sûrement des voitures compactes et citadines, où l’autonomie est moins importante que le prix. Les rumeurs annonçaient que la BYD Seagull en serait équipée, mais cela ne s’est pas encore vérifié.