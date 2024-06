La Chine met le paquet dans le domaine des batteries : la preuve avec cette union de 4 géants, dont Xiaomi

Quatre géants chinois de la voiture électrique, de la tech' et des batteries, à savoir CATL, BAIC, Xiaomi et Jingneng, s’associent pour construire une nouvelle usine de batteries à Pékin.

Déjà leader incontesté dans le domaine de la batterie pour les voitures électriques, la Chine va encore plus loin grâce à ses entreprises locales.

En effet, dans un communiqué de presse – via ITHome – relayé par le numéro un de la batterie dans le monde, CATL, nous apprenons que le groupe Jingneng, une entreprise d’État spécialisée dans le secteur de l’énergie, participe à la construction d’une nouvelle usine de batteries à Pékin, aux côtés de BAIC et Xiaomi.

Les quatre entreprises collaborent pour « investir et construire », sans divulguer les détails sur la capacité de production prévue, le type de cellules ou le calendrier de réalisation.

Des batteries réservées (pour le moment) aux voitures chinoises

En mars dernier, rappelons que CATL, BAIC et Xiaomi ont convenu d’investir un milliard de yuans (environ 128 millions d’euros) au sein de cette coentreprise. CATL détiendra une part majoritaire de 51 %, tandis que BAIC possédera 39 % et Xiaomi Auto 5 %. La coentreprise se concentrera sur le développement, la production et la vente de batteries lithium-ion, de batteries de puissance et de batteries de stockage d’énergie, ainsi que sur la fourniture de services après-vente et de conseils techniques.

CATL a précisé que, une fois l’installation achevée, elle fournira des batteries à des clients du secteur de l’automobile, mais aussi aux voitures électriques de BAIC, Xiaomi et Li Auto. De son côté, BAIC a déclaré que cet investissement visait à assurer un approvisionnement stable en batteries pour l’entreprise et à améliorer la compétitivité de ses voitures. Rappelons d’ailleurs que BAIC arrive en France, et nous avons pu récemment découvrir leurs produits.

Une nouvelle usine pour répondre à la demande croissante

Cette usine, qui sera sous le blason de CATL, ne sera pas la seule à Pékin. En janvier dernier, des plans pour une autre usine ont été révélés. La construction doit commencer avant la fin de l’année, et les batteries qui y seront produites iront dans les dessous de la nouvelle Xiaomi SU7 présentée au début de l’année.

Elles viendront également s’immiscer dans les entrailles d’autres modèles de la marque que nous ne connaissons pas encore, dont notamment la version SUV de la berline SU7 qui pourrait être présentée en fin d’année.