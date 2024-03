Samsung présente ses batteries révolutionnaires : recharge en 9 minutes et durée de vie impressionnante

Samsung vient de lever le voile sur une toute nouvelle batterie très prometteuse destinée aux voitures électriques. Cette dernière affiche une très grande longévité et peut se charger en moins de 10 minutes. Selon l'entreprise, elle devrait être prête pour une production en série dès 2026.

Depuis quelques années, les technologies autour de la voiture électrique ne cessent de s’améliorer. Et tout ça, afin de rendre cette motorisation plus facile à utiliser pour les conducteurs et les rassurer. Et ce alors qu’ils sont encore nombreux à juger l’autonomie de ces autos insuffisante.

Une batterie prometteuse

Néanmoins, les choses sont en train de changer à vitesse grand V. Et cela grâce aux constructeurs et équipementiers, qui travaillent au développement de solutions révolutionnaires. Ainsi, les batteries ne cessent de s’améliorer, grâce à des entreprises comme CATL ou encore StoreDot. Mais ce n’est pas tout, car Samsung a aussi plus d’un tour dans son sac et développe des accumulateurs très intéressants. Le dernier en date vient d’ailleurs tout juste d’être dévoilé.

C’est à l’occasion du salon InterBattery 2024, a récemment eu lieu en Corée du Sud que cette batterie a été intronisée, tandis qu’elle fait aussi l’objet d’un communiqué sur le site de Samsung SDI. Cette dernière annonce un nouvel accumulateur qui peut se charger très rapidement.

Une recharge en 9 minutes seulement

Selon elle, seulement 9 minutes seraient nécéssaires pour passer de 8 à 80 %, ce qui est encore inédit à l’heure actuelle. C’est encore mieux que la Qilin CTP 3.0 du géant chinois CATL, qui demande environ une dizaine de minutes pour atteindre les 80 % depuis 10 %. Cependant, il faudra dans tous les cas trouver une borne capable de délivrer une puissance suffisante pour atteindre ce chiffre. Pour mémoire, la Kia EV6 déjà commercialisée demande 18 minutes pour le même niveau de charge, grâce à son architecture 800 volts.

On peut aussi citer la Li Auto Mega qui passe de 10 à 80 % en 10 minutes ou encore la Zeekr 001 qui réalise l’exercice en 11 minutes, et qui devrait bientôt vendue en France.

Mais comment les ingénieurs de Samsung ont-ils réussi à réussir cet exploit ? Selon la firme, cela a été rendu possible grâce à l’optimisation du transfert lithium-ion et à une faible résistance.

À noter que cette technologie fait appel à une conception CTP (cell-to-pack). Cette dernière intègre en fait directement les cellules au châssis de la voiture. Ce qui permet de gagner du poids et de l’espace, mais qui peut poser un problème en cas d’accident. Et pour cause, la voiture peut parfois être envoyée à la casse même après un tout petit accrochage, car il peut être difficile de changer la batterie.

D’après Samsung, cette nouvelle technologie serait prête pour une production en grande série dès 2026.

Une durée de vie de 20 ans

Samsung prévoit une durée de vie de 20 ans de ses batteries à partir de la génération qui verra le jour en 2029. Néanmoins, on ne sait pas combien de cycles de charge/décharge elle peut encaisser.

Ce qui nous rappelle l’accumulateur développé par des chercheurs d’Harvard, qui peut supporter pas moins de 6 000 cycles au cours de sa vie en conservant une capacité de 80 %. De quoi résoudre le problème de la dégradation, qui reste néanmoins un phénomène normal et inévitable. L’autonomie que la batterie de Samsung pourrait offrir aux voitures électriques qui en seront équipées n’a pas encore été révélée pour le moment.

La batterie solide révolutionnaire arrive bientôt

Mais ce n’est pas tout, car Samsung prévoit aussi le futur avec la batterie solide, qui fait appel à un électrolyte solide ? À vrai dire, il y en a plusieurs et elles sont très intéressantes.

En effet, celle-ci offre une plus grande densité d’énergie, ici de 9 000 Wh/l, et garantit donc une autonomie plus élevée, pour un poids identique à une batterie standard. De plus, elle coûte aussi moins cher à produire. Samsung prévoit de démarrer la production de masse des batteries solides en 2027.

Une date très prometteuse, puisque certains spécialistes tablaient plutôt sur une arrivée à la fin de la décennie. De son côté, Nissan prévoyait une commercialisation de cette solution autour de 2028 environ, alors qu’elle travaille aussi sur une batterie solide offrant une charge en six minutes.