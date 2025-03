Une start-up allemande vient de recevoir une importante levée de fonds pour aider au développement de ses batteries au soufre. Capable de stocker plus d’énergie pour « un tiers » du prix des batteries lithium-ion, cette chimie a déjà attiré l’attention de Stellantis il y a quelques mois. Voici ce qu’il faut savoir.

Batterie lithium-soufre // Source : theion

La technologie des batteries pour voitures électriques n’a pas fini d’évoluer, nous n’en sommes qu’aux balbutiements. Alors que le lithium-ion occupait une place de choix pour offrir des voitures performantes avec des autonomies convaincantes, l’utilisation du soufre pourrait encore améliorer les choses.

La société allemande Theion, spécialisée dans les batteries utilisant du soufre, a reçu, selon Reuters, plusieurs millions d’euros grâce à une levée de fonds pour aider au développement de cette technologie prometteuse.

Une batterie plus efficace, mais aussi plus efficiente

Selon les déclarations de Theion, la batterie utilisant du soufre a une densité énergétique trois fois supérieure à celle utilisant du lithium-ion. Mais elle est aussi moins polluante à produire et trois fois moins chère. L’absence de cobalt, de nickel, de manganèse et de graphite rend ces batteries bien moins coûteuses à produire que les lithium-ion conventionnelles.

Cellule lithium-soufre // Source : theion

Les objectifs de Theion sont ambitieux, comme on peut le lire sur le site de la marque, qui envisage à terme de tripler la densité énergétique gravimétrique et volumétrique pour atteindre 1000 Wh/kg, ou encore de proposer une charge en seulement quelques minutes.

La feuille de route annonce une augmentation de la densité énergétique de 30 % par rapport aux batteries actuelles dès la première génération, puis un objectif de 500 Wh/kg pour la seconde génération, avant d’atteindre 1000 Wh/kg sur la troisième génération de batteries. À comparer aux 150 Wh/kg d’une batterie LFP ou aux 300 Wh/kg d’une NMC.

Des produits prometteurs et attendus

Les promesses sont donc belles, mais il faut encore du temps et surtout de l’argent pour permettre à Theion de réaliser son projet. Une levée de fonds de 16,4 millions de dollars a été réalisée en faveur de la start-up allemande. Ce financement provient de plusieurs sociétés : la holding technologique Team Global, le groupe Geschwister Oetker Beteiligungen et les Allemands d’Enpal.

Si cette start-up intéresse autant les investisseurs, c’est parce que les perspectives sont prometteuses. Ces batteries à la densité énergétique supérieure pourraient être utilisées dans des véhicules électriques d’ici la fin de la décennie, dans des taxis volants ou encore pour le stockage d’énergie. Stellantis est aussi activement impliqué dans les batteries lithium-soufre, le groupe a entamé une collaboration avec Zeta Energy en 2024.

Et pour rassurer les investisseurs et les fabricants, Theion annonce avoir réussi à maîtriser le problème d’oxydation des batteries utilisant du soufre. Pour cela, l’entreprise utilise du soufre cristallin et pré-dilate la cathode de la batterie.