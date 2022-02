NordVPN étoffe son service de VPN, et ce sans surcoût. La société de cybersécurité propose désormais une nouvelle fonctionnalité nommée « protection anti-menaces ». Désormais NordVPN protège à la fois votre connexion, mais aussi votre navigation sur Internet.

À moins que vous vous réveilliez d’un long sommeil de plusieurs années, il est impossible que vous ayez manqué l’émergence des VPN auprès du grand public. NordVPN est le porte-étendard de ce type de service, qui permet de sécuriser sa connexion à Internet. Protéger sa connexion c’est bien, mais ce n’est pas encore suffisant pour se protéger des sites douteux ou des fichiers infectés par des virus.

Pour ses 10 ans, NordVPN vient de lancer une toute nouvelle fonctionnalité dans son abonnement, et ce sans surcoût. Dénommée « protection anti-menaces », elle apporte de nouveaux outils de protection dédiés à la navigation web.

Un VPN permet de protéger sa connexion à Internet, mais il ne vous protège pas du contenu qui est affiché dans votre navigateur. Avec sa « protection anti-menaces », NordVPN propose ainsi un outil de cybersécurité très complet.

Naviguer sans être traqué

Si vous voyez plusieurs fois la même publicité sur des sites web différents, ce n’est pas un hasard. Cela signifie qu’un traqueur a établi votre profil publicitaire pour vous afficher des publicités qui sont le plus susceptibles de vous faire cliquer. Cette pratique n’est pas nouvelle, mais elle a de quoi troubler. Car pour définir votre profil publicitaire, ces traqueurs s’appuient sur un grand nombre de données récoltées à votre sujet. Elles vont de votre âge à votre lieu de résidence en passant par vos loisirs et passions et même votre régime alimentaire. En bref, tout ce qui compte pour vous afficher les publicités les plus pertinentes… Jusqu’à l’excès.

Avec sa « protection anti-menaces », NordVPN empêche ces traqueurs de récolter des informations à votre sujet en les bloquant. Ils disposent ainsi de beaucoup moins d’informations vous concernant pour vous afficher des publicités personnalisées. En combinaison avec un VPN, vous bénéficiez ainsi d’un niveau élevé de confidentialité bien plus élevé.

Éviter les pubs et les sites frauduleux

Si vous sortez des sentiers battus de l’Internet, il n’est pas rare de tomber sur des sites ou des publicités malveillantes. Même si les navigateurs actuels (et bien mis à jour) sont capables de les détecter, certains contenus frauduleux peuvent toujours traverser les mailles du filet.

NordVPN ajoute une sécurité supplémentaire en détectant ces pubs et sites frauduleux. Les publicités ne s’afficheront pas, tandis qu’un message d’avertissement s’affichera avant que vous ne pénétriez un site malveillant.

Enfin, la « protection anti-menaces » offre également une protection contre le téléchargement des fichiers infectés. NordVPN va automatiquement analyser les fichiers que vous téléchargez sur votre navigateur, aussi bien en pièce jointe des mails que sur des pages web. Si une menace est détectée, alors le fichier sera automatiquement supprimé de façon à ce qu’il ne puisse pas nuire.

Comment utiliser la « protection anti-menaces » de NordVPN ?

La nouvelle fonctionnalité « protection anti-menaces » est automatiquement intégrée à l’application Windows et macOS de NordVPN. Une fois activée, elle travaille en arrière-plan en toute transparence.

La « protection anti-menaces » se trouve derrière l’icône de bouclier qui se situe en haut à gauche de l’application NordVPN. Il est ainsi possible d’activer tout le panel des protections, ou seulement celles dont vous avez besoin. NordVPN vous permet également d’autoriser certains sites que vous consultez à utiliser leurs traqueurs. Un bon moyen de soutenir ses sites gratuits préférés.

Nous avons également téléchargé une série de fichiers .exe, .zip, .dmg et .xlsx. L’application est parvenue à tous les analyser, quelques secondes seulement après la fin du téléchargement.

C’est en combinant cette nouvelle fonctionnalité avec le VPN de Nord Security que vous pouvez obtenir le plus haut de degré de confidentialité sur le web. Il est même possible d’activer la « protection anti-menaces » sans le VPN.

Une protection incluse sans surcoût

Tous ces outils supplémentaires sont inclus sans surcoût dans l’abonnement NordVPN. Le fournisseur vous permet ainsi de profiter d’une protection encore plus complète, aussi bien pour les nouveaux que les anciens utilisateurs.

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, NordVPN vous permet d’économiser 71 % sur le prix de l’abonnement de deux ans. Cela donne un coût de 2,99 euros par mois, soit 71,76 euros pour deux ans. Et comme si cela ne suffisait pas, NordVPN offre également un cadeau à ses nouveaux utilisateurs. Lors de la souscription, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un abonnement supplémentaire d’un mois, d’un an ou de deux ans. Le cadeau est tiré au sort aléatoirement.