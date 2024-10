Amazon, Google et maintenant Apple : l’ère des commentaires résumés par IA, un danger pour le consommateur

Apple Intelligence va se voir attribuer une nouvelle mission : résumer les avis sur les applications de l’App Store. Si l’intention semble louable sur le papier, cette démarche ne comporte-t-elle pas quelques risques pour l’utilisateur final ? Dans tous les cas, on a déjà notre propre avis sur la question.

Source : Mariia Shalabaieva sur Unsplash

S’il y a bien une tâche que les intelligences artificielles telles que ChatGPT ou Gemini maîtrisent à merveille, c’est celle de synthétiser de longs PDF ou des conversations par mail qui s’éternisent. Même les messageries instantanées n’ont pas été épargnées depuis la popularisation de ces IA. Après tout, qui ne s’est jamais plaint de ne pas avoir le temps de lire et traiter tous les documents et messages reçus quotidiennement ?

Les commentaires des utilisateurs de certaines plateformes font également partie des cibles à résumer pour les IA des géants du web. Si cela fait plusieurs années que des sites d’e-commerce, comme Amazon, ou des médias sociaux, comme YouTube et Facebook, mettent en avant les réactions et avis les plus pertinents, les choses commencent à prendre une nouvelle tournure. En effet, les bons vieux algorithmes sont désormais épaulés par les intelligences artificielles génératives.

Parmi les plateformes qui vont subir cette évolution, il y aurait l’App Store. Selon 9to5Mac, Apple serait en train de travailler à l’intégration de résumés générés par l’IA, permettant de mettre en avant « les commentaires les plus courants des clients et les sentiments exprimés dans les avis d’utilisateurs », selon la firme à la pomme.

Des résumés censés être les plus exhaustifs possibles

Les résultats seraient « actualisés au fur et à mesure que de nouveaux avis sont ajoutés », et la fonctionnalité ne concernerait que les applications ayant suffisamment de commentaires pour permettre à Apple Intelligence de fournir un résumé exhaustif. Reste à voir comment ce dernier sera mis en avant et surtout présenté. S’agira-t-il d’une liste thématique menant à certains avis en particulier, comme sur YouTube, ou bien de paragraphes plus complets et construits ?

Apple a tout de même prévu une voie de recours en cas de problème. Les développeurs, en particulier, pourront faire des signalements s’ils considèrent qu’un résumé est trompeur. Ce qui ne sera pas de trop quand on sait qu’Apple a supprimé pas moins de 152 millions d’avis frauduleux sur l’App Store en 2023, comme le rappelle 9to5Mac.

Malgré cela, on peut se demander si cette fonctionnalité ne présentera pas rapidement quelques limites. Comment s’assurer, pour les utilisateurs, que les résumés proposés par l’IA seront vraiment exhaustifs ? Prendront-ils suffisamment en compte les avis les plus récents, pouvant mettre en avant les soucis causés par une récente mise à jour d’une application ?

Une date de lancement encore inconnue, mais qui pourrait être très proche

Surtout, les outils comme Apple Intelligence ne sont pas infaillibles. Si on peut s’attendre à voir des erreurs et autres effets d’« hallucination », l’IA pourra potentiellement être manipulée par les utilisateurs, les développeurs, et pourquoi pas même Apple. Du moins, on peut y voir une manière d’opacifier le fonctionnement des algorithmes de l’App Store, au nom d’une synthétisation que l’on n’avait pas forcément demandée.

Espérons qu’Apple ne se servira pas des résumés pour rendre moins accessibles les avis postés et approuvés ou non par les autres utilisateurs. Si cette méthode n’est clairement pas infaillible, elle a été éprouvée par les internautes et reste une des manières les plus évidentes pour se faire un avis sur une application avant de la télécharger, en croisant les opinions notamment.

Mais avant de se lancer tambour battant contre la fonctionnalité, il faut déjà attendre de voir quelle forme elle prendra réellement. Apple n’a pas encore donné de date de déploiement, mais comme le note 9to5Mac, cela pourrait arriver très bientôt, car l’App Store contient déjà l’API permettant de la faire fonctionner.