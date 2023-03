Discord met le paquet sur l’IA : résumés de conversation, Clyde ChatGPT et modération intelligente

Discord vient d'embarquer dans le train de la hype de l'intelligence artificielle. Le service de discussion et de communauté en ligne a de nombreux projets pour intégrer l'IA au mieux dans ses fonctions.

Après Google ou Microsoft, c’est au tour de Discord de s’emparer du sujet de plus en plus populaire de l’intelligence artificielle. Frandroid a pu assister à une présentation des projets de la firme en la matière et le moins que l’on puisse dire, c’est que le service a beaucoup d’idées.

Il faut dire que Discord est déjà un vivier pour l’intelligence artificielle. C’est sur ce service que des millions d’utilisateurs découvrent la génération d’images avec MidJourney. Discord annonce que 3 millions de serveurs intègrent déjà l’IA d’une façon ou d’une autre, et plus de 30 millions d’utilisateurs s’y essaient chaque mois.

Clyde : du ChatGPT directement dans vos conversations

La plus grande nouveauté est sans doute l’intégration de ChatGPT au chatbot Clyde de Discord. Sur les serveurs où la fonction est activée, il sera possible d’appeler Clyde aussi simplement qu’un autre utilisateur et lui poser directement des questions comme on peut le faire à ChatGPT.

Pour intégrer ce nouveau service, Discord est d’ailleurs allé s’associer à OpenAI et le modèle utilisé est stricto sensu celui de ChatGPT. Cela signifie que comme dans le cas de ChatGPT, et contrairement à Bing, la base de connaissances de Clyde est restée bloquée en 2021. Vous ne pourrez pas lui poser des questions sur des événements d’actualité actuels.

Durant sa présentation, Discord a donné plusieurs exemples d’utilisation de Clyde pour des requêtes plutôt simples comme « quelle heure est-il à Tokyo ? ». Le service précise que les administrateurs du serveur pourront évidemment configurer, modérer, voir désactiver les fonctions de Clyde.

Face à l’utilisation individuelle de ChatGPT, Discord met ici en avant l’idée d’une conversation à plusieurs autours du chatbot et d’une activité collective.

Un résumé des conversations

Si vous êtes un habitué de Discord, vous avez forcément déjà eu au moins une fois l’impression d’avoir raté une conversation entre d’autres membres au moment de vous connecter. Il faut alors relire les messages sur les heures précédentes pour comprendre et pouvoir prendre part à la conversation. Un sentiment plutôt frustrant.

Avec les résumés de conversation, Discord veut utiliser l’IA pour vous proposer un résumé crée automatiquement et accessible en quelques clics à partir d’un canal de discussion. Il devient ainsi beaucoup plus simple de reprendre le train en route.

Des outils de modérations assistés

La modération est un sujet clé dès que l’on parle de réseaux sociaux et Discord n’y fait pas exception. La force du service réside dans la capacité des administrateurs à fixer leurs règles et pouvoir modérer eux-mêmes le contenu partagé sur leur espace.

Avec l’IA, Discord veut faciliter la tâche de la modération en donnant à AutoMod des nouvelles capacités grâce à l’IA. L’idée est ici de permettre à AutoMod de comprendre les règles d’un serveur Discord et de mieux comprendre une conversation et son contexte pour automatiquement signaler les messages potentiellement problématiques à la modération.

Lancement dès la semaine prochaine

À ce stade, Discord parle de l’intégration de l’IA comme une série d’expérimentations. Le déploiement se fera dès la semaine prochaine sur un nombre limité de serveurs, en fonction de la popularité et de l’activité. L’utilisation de l’IA comme ChatGPT peut coûter très cher et Discord veut sans doute se montrer très prudent. En l’état, l’utilisation de ces nouveaux services sera gratuite.

Discord a également dévoilé un petit aperçu de projets à plus long terme. Il est question d’un tableau blanc collaboratif où les croquis des intervenants peuvent se transformer en images grâce à Midjourney. Dans la même idée, Discord a présenté Avatar Remix, la possibilité de demander à l’IA de retravailler son avatar ou celui d’un autre utilisateur (par exemple, ajouter une moustache à une photo).

La firme n’en est qu’aux balbutiements de ces nouveaux projets, mais l’enthousiasme de ses équipes était particulièrement palpable.

