Adobe peut résumer vos longs PDF en quelques paragraphes

Adobe lance AI Assistant dans Reader et Acrobat : il s'agit d'un assistant d'intelligence artificielle permettent de générer des résumés de documents PDF, mais pas que.

Chez Adobe, l’intelligence artificielle générative, c’était surtout jusqu’à maintenant l’impressionnant Firefly, qui permet de générer des images ou d’en modifier dans Photoshop. Adobe revient à un autre de ses fondamentaux : le PDF. L’entreprise entend transformer les documents PDF grâce à son AI Assistant.

Comment Adobe veut révolutionner les PDF

C’est dans un communiqué de presse que la société à l’origine des PDF présente AI Assistant, une fonctionnalité d’intelligence artificielle s’intégrant dans les logiciels Reader et Acrobat d’Adobe. Ce dernier explique que son assistant « génère instantanément des résumés et des informations à partir de longs documents, répond aux questions et met en forme les informations pour les partager dans des courriels, des rapports et des présentations. »

Dans l’une des deux applications d’Adobe, on peut poser des questions sur le document ouvert à l’assistant. Par ailleurs, lui-même peut nous proposer des questions à lui poser. Le tout à la manière d’une discussion textuelle, comme c’est le chat avec ChatGPT ou Copilot. Dans le cas des résumés, AI Assistant peut indiquer d’où vient ce qu’il raconte, en pointant vers des citations à l’intérieur dudit document.

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles pour les fichiers au format PDF, mais pas que : on peut aussi les utiliser avec les fichiers Word, PowerPoint, etc. En bref, l’idée d’AI Assistant, c’est surtout d’être un outil de productivité, plus qu’un générateur de texte.

Une fonctionnalité d’IA qui sera (en partie) payante

Pour le moment, AI Assistant est limité aux clients d’Acrobat Individual, Pro et Teams, à savoir ceux qui disposent d’une souscription d’un abonnement payant. Seul l’anglais est supporté à l’heure actuelle, mais Adobe assure que d’autres langues arriveront. Par ailleurs, l’outil est uniquement en bêta et toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, elles arriveront progressivement dans les semaines à venir. Par la suite, l’ensemble des fonctionnalités d’AI Assistant seront disponibles via une option par abonnement.

Concernant la confidentialité des données, Adobe affirme que les données des documents ne sont pas stockées ni utilisées pour améliorer AI Assistant. La force d’Adobe avec cette fonctionnalité, c’est que ses logiciels Reader et Acrobat sont très répandus dans le monde, tout comme le format de fichier PDF, inventé par l’entreprise. Selon Adobe, il existe plus de 3000 milliards de documents PDF.

