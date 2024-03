Ce constructeur incontournable profite de son anniversaire pour brader ses meilleurs produits

Pour les 4 ans de sa boutique en ligne, Huawei invite les technophiles à profiter de remises allant jusqu’à 35 % sur de nombreux produits. Ordinateur, tablette, écouteurs sans-fil, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Pour profiter des meilleurs produits tech à petit prix, se préparer aux périodes de soldes telles que le Black Friday et les soldes d’hiver sont un bon début. Cela dit, il existe un moyen supplémentaire de réaliser des économies toute l’année : connaître les dates anniversaires des constructeurs.

On en veut pour preuve Huawei qui fête les 4 ans de la mise en ligne de sa boutique. Un anniversaire qui profite aux consommateurs puisqu’ils bénéficient de promotions grimpant jusqu’à 35 % sur les nombreux produits de la marque. Une remise de 50 % est aussi valable sur l’extension de garantie sur les smartphones et les montres connectées. Enfin, l’inscription à la newsletter de Huawei permet d’obtenir un bon d’achat de 10 euros valable sur tout le catalogue.

Les offres en bref :

Le Huawei MateBook D16 2024 à 599,99 € au lieu de 799,99 €

« Le Huawei Matebook D16 est donc un très bon ordinateur, qui saura ravir ceux cherchant avant tout un PC efficace pour leur quotidien » : telle est la conclusion du test du Huawei MateBook D16 par la rédaction de Frandroid. Un essai très convaincant donc qui lui a permis d’obtenir un 8/10.

Il faut dire que pour la cuvée 2024 de son fameux PC portable, Huawei a mis les petits plats dans les grands. On retrouve le magnifique design de la gamme, tout en finesse, qui lui confère une aura luxueuse, tout en montrant qu’on est face à un produit bien fini. Son poids de 1,68 kg et ses 17 mm d’épaisseur en font un réel ultrabook, facile à transporter dans un sac à dos.

Conscient des besoins des professionnels, notamment en termes de surface d’affichage, Huawei a opté pour un écran de 16 pouces à la définition 1 920 x 1 200 pixels. Une grande surface d’affichage donc, qui occupe 90 % de la façade supérieure. Un écran de cette taille permet également d’inclure un pavé numérique sur le clavier, afin de gagner en productivité.

Sous le capot, c’est Intel et sa 12ᵉ génération de processeurs qui s’occupe de donner de la puissance au Huawei MateBook D16. Avec un Intel Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il est capable d’encaisser toutes les tâches du quotidien et même des activités gourmandes comme la retouche photo.

Au rayon des connectiques, on déniche un port USB Type-C, deux ports USB A, une prise HDMI et une prise jack. De quoi connecter une souris, un écran externe, voire une tablette graphique. Enfin, sa batterie de 70 Wh lui permet de tenir une journée entière sans avoir besoin de recharge. Parfait pour se déplacer sans s’encombrer du chargeur.

Véritable allié des professionnels nomades, le Huawei MateBook D16 profite de l’anniversaire de Huawei pour baisser son prix de 200 euros. Il est ainsi vendu 599,99 euros contre 799,99 euros en temps normal.

La Huawei MatePad Pro à 899,99 € au lieu de 999,99 €

Dévoilée en fin d’année dernière, la Huawei MatePad Pro 13,2 ne cache pas son ambition de se faire une place confortable sur le segment des tablettes haut de gamme. Conscient de l’ampleur de la tâche, le constructeur n’a lésiné sur aucun point.

Avec une épaisseur de 5,5 mm et un poids de 580 grammes, cette tablette peut se vanter d’être l’une des plus légères du moment. Cette finesse couplée à une coque en aluminium avec des bordures arrondies renvoie une sensation de luxe. Surtout, son design fait la part belle à une magnifique dalle OLED de 13,2 pouces, soit la même taille que certains PC portables. Avec l’avantage d’être encore plus nomade.

Non contente d’afficher une définition de 2 880 x 1920 pixels, au ratio 3:2 (grâce à des bordures quasi inexistantes), cette dalle tactile profite d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Autant dire que le dessin comme le visionnage de contenu en streaming sont extrêmement fluides et détaillés.

Sa petite taille ne l’empêche pas de compter sur une fiche technique musclée. On bénéficie notamment d’une puce Kirin 9000W, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Mieux, elle peut compter sur une batterie de 10 000 mAh pour rester endurante plusieurs jours durant.

Dans le cadre de l’anniversaire de la marque, la Huawei MatePad Pro 13,2 affiche un prix de 899 euros avec le code promo A10NEW. Mieux, Huawei offre également un pack comprenant un stylet Huawei M-Pencil 3, des écouteurs Huawei FreeBuds 5i (ou un clavier Qwerty), et un hub Huawei MateDock 3.

La Huawei Watch GT4 à 197,99 € au lieu de 269,99 €

Pour Huawei, une montre connectée ne doit pas faire l’impasse sur l’esthétique. Le constructeur le prouve une nouvelle fois avec la Huawei Watch GT4 et son design proche des montres horlogères classiques. Entièrement en acier inoxydable, son boitier de 46 mm présente des finitions particulièrement soignées. Celui-ci abrite un écran Amoled de 1,43 pouce (466 × 466 pixels). Il a l’avantage d’adapter sa luminosité en fonction de la lumière ambiante grâce à un capteur intégré, ce qui assure une bonne visibilité constante à l’utilisateur. Bien entendu, il est toujours possible de régler la luminosité comme on l’entend.

Ce joli design ne se fait pas au détriment des capacités de la Huawei Watch GT4. En embarquant une puce GPS, un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un accéléromètre et un capteur de température cutanée, cette montre offre un suivi précis de la santé. Elle peut ainsi analyser la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil ou encore le niveau de stress. Pour les sportifs, la Huawei Watch GT4 peut les accompagner dans plus de 100 sports différents, notamment en enregistrant les séances d’entrainement pour une analyse ultérieure.

Mais là où la Huawei Watch GT4 se démarque réellement, c’est au niveau de l’autonomie. Elle peut être utilisée quotidiennement pendant deux semaines avant de réclamer une nouvelle charge. Une endurance bien supérieure à de nombreux autres acteurs du marché.

Habituellement vendue 269,99 euros, la Huawei Watch GT4 tombe à 197,99 euros pendant l’anniversaire du constructeur grâce à une remise immédiate et le code promo A10NEW. Qui plus est, pour tout achat de la montre, Huawei offre une paire d’écouteurs Huawei FreeBuds SE 2.

Les Huawei FreeClip à 161,99 € au lieu de 199,99 €

Reconnaissable en un clin d’œil. Telle est la prouesse réalisée par le design des nouveaux écouteurs de Huawei, les Huawei Freeclips. En effet, il donne l’illusion de porter une boucle d’oreille et non une paire d’écouteurs. Ici pas de haut-parleur intra-auriculaire, mais une boule acoustique qui se loge sur le pavillon de l’oreille. Celle-ci est maintenue par une tige en C et un module en forme de haricot qui vient se positionner derrière l’oreille. Ce design original permet l’écoute musicale ou les conversations téléphoniques sans se couper du monde extérieur.

Mieux, il permet à l’utilisateur de loger un écouteur dans l’oreille qu’il veut, sans distinction de sens. Parfait pour prêter rapidement un écouteur à un proche afin d’écouter en commun une chanson, ou même pour n’utiliser qu’un seul écouteur, et ainsi économiser la batterie sans subir d’inconfort sonore.

Pour le rendu audio, Huawei a intégré un système de haut-parleur à double aimant, avec inversion des ondes sonores. Le but ? Diffuser un son clair et pur sur une plus longue distance (à savoir l’entrée de l’oreille au tympan) tout en réduisant les bruits avoisinants et les perturbations sonores. Surtout, le constructeur a mis l’accent sur l’autonomie pour qu’un audiophile puisse profiter de sa musique pendant près de 8 heures sans avoir à recharger ses écouteurs. Grâce au boitier de recharge, cette autonomie grimpe jusqu’à 36 heures.

À peine arrivés, les Huawei FreeClip bénéficient déjà d’une remise avec l’anniversaire de Huawei. Avec le code A10NEW, ils chutent à 161,99 euros au lieu de 199,99 euros.