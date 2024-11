Huawei ne rigole pas avec le Black Friday : jusqu’à -50 % sur sa boutique en ligne

Même si le Black Friday est techniquement le 29 novembre, il bat déjà son plein chez Huawei. La marque propose pendant encore quelques jours jusqu’à 50 % de remise sur sa boutique en ligne. C’est le moment où jamais de réaliser de bonnes affaires.

Cette année encore, Huawei fait honneur au Black Friday avec ses promotions ultra compétitives valables sur une large sélection de smartphones, tablettes, écouteurs et montres connectées.

Et pas question de se contenter de vieux modèles. Ses références les plus premium et les plus populaires de 2024 profitent jusqu’au 3 décembre de remises exceptionnelles :

En complément, la marque propose 5 % de remise supplémentaire avec le code promo A5BLACKDAYS.

Voilà une bonne occasion pour se faire plaisir ou pour anticiper ses cadeaux de Noël.

Huawei MatePad Pro 13.2 : le confort d’un PC, la mobilité en prime

Trouver une bonne tablette ne faisant pas double emploi avec son smartphone et son PC n’est pas une mince affaire. Sur ce point, la Huawei MatePad Pro 13.2 sort du lot et promet une mobilité à toute épreuve, sans compromis sur le confort. Fine et légère puisqu’elle mesure à peine 5,5 mm d’épaisseur pour un poids plume de 580 grammes, cette tablette bénéficie toutefois d’un bel affichage OLED 2,8K sur 13,2 pouces.

Huawei MatePad Pro 13.2 // Source : Huawei

Son stylet M-Pencil à haute précision et son clavier avec pavé tactile en font également un atout pour la productivité. D’autant que la marque a prévu une caméra frontale de 16 mégapixels dotée de la fonctionnalité FollowCam pour être toujours au centre de l’écran lors de ses réunions vidéo. 4 microphones et 6 haut-parleurs complètent sa fiche technique et promettent des appels en visio clairs et audibles. Dernier atout et pas des moindres, la Huawei MatePad Pro 13.2 se charge rapidement à 88 W en cas de besoin.

Durant le Black Friday, cette tablette haut de gamme tombe de 999,99 à 664,99 euros, avec son stylet et son clavier offerts.

HUAWEI Watch GT 5 : une montre raffinée et un suivi sportif de haute volée

Les montres connectées les plus abouties sont rarement les plus élégantes. La Huawei Watch GT 5 fait figure d’exception en alliant chic, robustesse et fonctionnalités avancées, surtout en matière de suivi sportif. La plupart des activités sont prises en charge, y compris la natation, mais c’est surtout sur son mode course à pied que ce modèle se distingue.

La Huawei Watch GT 5 dans ses versions 41 mm (à gauche) et 46 mm (à droite) // Source : Huawei

Système de cartographie à haute précision, suivi des constantes, conseils avisés pour améliorer sa technique, ses foulées et ses performances globales : Huawei a pensé à tout.

Côté santé, les incontournables suivis de la fréquence cardiaque, du SpO2 et du sommeil sont au programme. Et malgré tout cet équipement, la Huawei Watch GT 5 offre jusqu’à 14 jours d’autonomie dans sa version 46 mm (7 jours pour le modèle de 41 mm).

Jusqu’au 30 novembre, cette excellente montre connectée est proposée à partir de 249,99 euros et s’accompagne en prime de :

une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds 5i d’une valeur de 59,99 euros (et notée 8/10 par Frandroid) ;

3 mois d’abonnement à Huawei Santé+, pour avoir accès à des entraînements supplémentaires, des programmes de remise en forme et des exercices de respiration contre le stress.

Huawei Pura 70 Ultra : la puissance au service de la photo

Si vous recherchez un smartphone très haut de gamme capable de répondre à tous vos besoins, de la photographie au streaming, en passant par le gaming, le Pura 70 Ultra est tout indiqué. Lancé en mai dernier, c’est l’un des modèles les plus aboutis de la marque, d’un point de vue technique, mais aussi en termes de design. Du premium à l’état pur.

Huawei Pura 70 Ultra // Source : Frandroid

Affiché jusqu’au 3 décembre à 949,05 euros au lieu de 1499 euros, ce photophone coche toutes les cases : une puissance remarquable propulsée par le SoC Kirin9010 et par 16 Go de RAM, un magnifique écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces et un appareil photo exemplaire. Composé d’un triple capteur de 50 + 40 + 50 mégapixels stabilisé optiquement, il est en prime capable de zoomer x35 en optique et x100 en numérique. Ce smartphone est installé avec l’interface Emotion UI, une version alternative d’Android sans les services de Google.

Ses 512 Go de stockage vous permettent d’exercer vos talents de photographe sans la moindre restriction. Et lorsque la batterie est épuisée, vous pouvez la recharger en un temps record à 100 W, et même sans-fil à 80 W.