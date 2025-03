Decathlon dégaine toute une nouvelle panoplie d’accessoires très pratiques pour vos escapades à vélo

Decathlon renouvelle sa gamme d’accessoires ADVT 900, avec une ribambelle de nouvelles sacoches pour le bikepacking. Sacoche de guidon, sacoche top tube, sacoche de cadre, sacoche porte-bagages : rien ne manque !

Source : Decathlon

Les beaux jours et les températures plus clémentes vont progressivement repointer le bout de leur nez sur le territoire français. Et l’idée de s’organiser quelques petites sorties à vélo – que ce soit une après-midi ou le temps d’un week-end – peut rapidement émerger dans vos têtes. Decathlon l’a compris, et vient tout juste de mettre à son jour sa gamme d’équipements pour les aficionados du bikepacking.

Quatre nouvelles sacoches au choix

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tout le monde : sacoche de guidon, sacoche top tube, sacoche de cadre, sacoche porte-bagages. La première offre une contenance de 3,5 litres et bénéficie d’une certification IPX6 afin de bien protéger vos effets personnels des intempéries.

Source : Decathlon

D’un poids de 264 grammes, elle hérite de trois points de fixation pour bien rester fixée au guidon de votre vélo électrique ou vélo mécanique. Deux compartiments intérieurs, porte-clé, fermeture par roulement, bandes réfléchissantes et garantie de 2 ans : voici les autres éléments à connaître, pour un accessoire dans lequel viennent se caler des affaires qu’on a rapidement envie d’avoir sous la main. Son prix : 35 euros.

Source : Decathlon

La sacoche top tube se limite à 1 litre, mais bénéficie d’un système de fermeture magnétique fidlock qui devrait être ultra pratique. Elle résiste un peu moins à la pluie avec sa certification IPX3, mais Decathlon assure qu’elle reste étanche au moins jusqu’à 2h sous l’eau. Son système de fixation principale repose sur des sangles. Son prix ? 40 euros.

Source : Decathlon

La sacoche porte-bagages se décline en deux versions : l’une de 14 litres vendue 65 euros, l’autre de 24 litres lancée à 70 euros. Voici leurs caractéristiques principales :

Fixation : 4 embouts inclus pour s’adapter à n’importe quel diamètre de porte-bagages (8, 10, 12 et 16 mm)

IPX6

Poids : 806 et 990 grammes

Sangle bandoulière et poignée de transport.

Fermeture par enroulement

Source : Decathlon

Enfin, la dernière sacoche, celle qui vient se fixer sous la barre supérieure de votre cadre, propose un total 3,5 litres et une certification IPX3. Plusieurs éléments pratiques ont été pensés pour transporter ses affaires, avec une ouverture zippée sur la droite, un filet intérieur et des sangles intérieures pour des arceaux de tente.