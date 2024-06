On a vu le nouveau casque vélo Abus HYP-E : « appel de phares », feu-stop et aérations réglables au menu

Présent aux ProDays 2024, la marque d’accessoires vélo Abus a présenté de nombreuses nouveautés. Mais la star de son stand n’est autre que le casque Abus HYP-E, un petit condensé de technologies décliné en trois versions. Présentation.

Au festival Vélo In Paris organisé en avril dernier, Abus s’éteit fendu d’une petite démonstration bluffante : la marque avait tenté de couper son tout dernier antivol avec une meuleuse professionnelle, en vain. L’ambiance aux ProDays 2024 – organisé à Toulouse du dimanche 23 au mardi 25 juin – est tout autre : plus calme, plus professionnelle et moins familiale.

« C’est une exclusivité »

Qu’importe : cela n’empêche pas Abus de présenter une tripotée de nouveautés, parmi lesquelles un casque vélo répondant au nom de HYP-E. C’est la petite star du stand, lui qui bénéficie d’une mise en exergue spécifique. « C’est une exclusivité, et le seul échantillon pour le moment », nous annonce Florian Plumail, marketing manager de la marque.

Sur quoi repose le HYP-E ? Sur différentes choses, selon la version que vous choisissez. Il en existe trois au total. La HYP-E est la plus classique et la plus abordable d’entre elles. Avec, vous avez affaire à un casque urbain connecté à une petite télécommande déportée – la télécommande représentée sur la photo ne sera pas la version finale. Cette dernière permet de gérer les clignotants (avant et arrière) et divers autres modes lumineux.

Aérations réglables

Décliné en trois tailles S (tour de tête de 51 – 55 cm), M (54 – 58 cm) et L (57 – 61 cm), et en quatre coloris Jungle Green, Champagne Gold, Volcano Titan et Gleam Silver, le HYP-E jouit aussi et surtout d’aérations refermables, grâce à un petit bouton poussoir disposé à l’arrière du casque. « Pour la pluie et le froid, c’est très pratique », abonde Floiren Plumail. Son poids atteint 550, 580 et 610 grammes selon les trois versions respectives susmentionnées.

« La seconde version s’appelle HYP-E Ace, et est fournie avec une visière et un kit de mousse pour les oreilles », enchaîne notre interlocuteur. Vendu 269,95 euros en coloris Gleam Silver et Volcano Titan, ce modèle bénéficie des mêmes technologies lumineuses que son petit frère, et pèse forcément un poil plus lourd : 685, 715 et 745 grammes, en taille S, M et L.

La déclinaison HYP-E BL.ACE (299,95 euros) va encore plus loin que les deux précédentes. Elle leur reprend tout, mais ajoute en bonus une autre petite télécommande. « Elle vient se fixer au niveau de la manette de freins, sur la poignée ». Dessus, un bouton permet de générer une sorte d’appel de phare depuis le casque, où la lumière clignote de manière plus intense. En outre, dès que le frein est activé, un feu-stop s’active aussi à l’arrière de votre casque afin de mieux communiquer avec les usagers de la route.

La patience sera de mise

Le HYP-E ne semble bénéficier d’aucune technologie Mips, mais se paie une fermeture magnétique toujours bienvenue eu égard à son excellent niveau de praticité. Le système se recharge par ailleurs en USB-C.

Malheureusement, il va falloir s’armer de patience avant de pouvoir croiser ce casque sur nos routes : sa disponibilité n’interviendra pas avant un an, nous dit-on. Il reste intéressant de voir Abus se positionner sur des casques urbains haut de gamme et technologiques. Celui-ci n’était qu’un prototype, et est amené à légèrement évoluer avant sa sortie. Et même comme ça, il fait son petit effet.