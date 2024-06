Coulissant ou rotatif : comment ces deux antivols vélo ultra pratiques veulent vous faciliter la vie

Les antivols vélo Abus Bordo 6200K et Infinity Loop 1806 ont été présentés dans le cadre des ProDays 2024. Leur force réside dans leur niveau de praticité. Le premier s’arme d’un corps rotatif à 360° pour s’adapter à n’importe quel angle de verrouillage, lorsque le second jouit d’un corps coulissant pour s’entremêler à votre vélo et son point d’attache.

Entre son nouveau casque urbain HYP-E et son antivol vélo déverrouillable grâce à votre empreinte digitale, l’accessoiriste allemand Abus a fait sensation aux ProDays 2024, organisés à Toulouse du dimanche 23 au mardi 25 juin. Deux autres produits nous ont tapé dans l’œil : les antivols Bordo 6200K et l’Infinity Loop 1806.

Le premier se situe à mi-chemin entre le Bordo 6500K et 6000K. À la différence près qu’il intègre cette fois-ci un corps rotatif à 360°, pour le rendre le plus flexible possible au moment du verrouillage. Il est vrai que ce type d’antivol pliable nécessite une parfaite orientation entre la tête de l’antivol et la barre articulée. Ce qui est parfois compliqué à réaliser selon votre angle et votre point d’attache.

Ici, vous n’aurez plus ce souci, puisque la tête rotative peut pivoter à 360° afin que le système de fermeture soit parfaitement aiguillé pour le processus de verrouillage. « Cela fait gagner de la longueur », pointe Florian Plumail, marketing manager chez Abus.

Avec un niveau de sécurité de 13/15 sur l’échelle d’Abus, le Bordo 6200K peut couvrir un périmètre de 94 cm pour entourer et sécuriser le vélo. Son prix atteint les 139,95 euros.

L’Infinity Loop 1806, ou comment s’entremêler sur votre vélo

De son côté, l’Infinity Loop 1806 se situe aux antipodes du Bordo. Il ressemble à s’y méprendre à un petit serpent en raison de son revêtement PVC IvyTex. Sa force à lui, c’est sa capacité à s’entremêler dans votre vélo et son point d’attache. En sus, sa longueur est réglable en continu grâce à un corps de cadenas coulissant.

« Grâce à la boucle, tu peux attacher ton cadre et ta roue en même temps, ou bien deux vélos », nous précise notre interlocuteur. « En le faisant coulisser, tu peux vraiment optimiser à fond la longueur de la chaîne », qui est composée de maillons carrés de 6 mm d’épaisseur, lorsque le diamètre de l’anneau de boucle est de 60 mm.

D’un niveau de sécurité de 6/15 sur l’échelle d’Abus, l’Infinity Loop 1806 est décliné en deux longueurs : 110 cm pour 1,4 kg, ou 140 cm pour 1,6 kg, au prix respectif de 60,95 et 75,95 euros. Trois coloris sont proposés : black, slow green et autumn orange.