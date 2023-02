Pourquoi l’augmentation du prix de l’électricité est supérieure aux 15 % annoncés

Le tarif de l'électricité augmente ce 1ᵉʳ février 2023 de 15 % en France pour plus de 20 millions de foyers, un mois après une hausse similaire du tarif du gaz. Mais est-ce réellement 15 % ? Nous avons vérifié !

Ce n’est plus une hausse des prix qui va passer inaperçue puisqu’elle touche 20 millions de foyers Français, ainsi que plusieurs centaines de milliers d’entreprises. La hausse du prix de l’électricité (des tarifs reglementés) est de 15 %, comme l’a prévu le gouvernement dans le cadre du bouclier tarifaire sur l’énergie. Ces 15 % d’augmentation semble élevée, mais c’est bien en deçà de la hausse réelle de l’électricité. Sans le bouclier énergétique, il aurait fallu tabler sur une augmentation de 35 à 100 % des tarifs de l’électricité.

L’augmentation s’applique aux 3 offres, celle de base, à l’offre HP/HC et à l’offre Tempo d’EDF. Cela concerne les tarifs réglementés, il est donc important de vérifier les détails de votre abonnement électrique en cours en fonction de votre offre et de votre opérateur.

Sachez qu’un peu moins de la moitié des ménages français sont en Heures pleines / Heures creuses, selon EDF. L’option Tempo est, quant à elle, assez peu utilisée, on parle de quelques dizaines de milliers de foyers sur les 20 millions.

Augmentation des tarifs du kWh

Nous avons comparé l’augmentation de prix du kWh sur chaque offre avant et après le 1ᵉʳ février 2023. Comme vous pouvez le constater, les tarifs augmentent au-delà de 15 % sur l’offre de base, mais également sur l’offre HP/HC en Heure pleine.

Avant le 1ᵉʳ février (€/kWh)

Dès le 1er février (€/kWh) Evolution Option de base 0,174 0,2062 +18,5 % Option HP 0,1841 0,2228 + 21 % Option HC 0,147 0,1615 + 9,8 % Option tarif bleu HP 0,1272 0,1249 - 1,8 % Option tarif bleu HC 0,0862 0,097 + 12,5 % Option tarif blanc HP 0,1653 0,1508 - 8,77 % Option tarif blanc HC 0,1112 0,114 + 2,5 % Option tarif rouge HP 0,5486 0,6712 + 22,3 % Option tarif rouge HC 0,1222 0,1216 - 0,49 %

Cela peut être décevant, car les offres les plus populaires subissent une hausse des tarifs supérieure aux 15 % annoncés.

Augmentation du prix des abonnements

Concernant le coût des abonnements, la hausse de prix est bien au-dessous des 15 %, elle est environ de 5 % en fonction des abonnements.

Offre de base

A B C D Puissance "Avant le 1er février

Offre de base

Abonnement

€ TTC /mois" "Après le 1er février

Offre de base

Abonnement

€ TTC /mois" Evolution 3 8,65 € 9,13 € 5,55% 6 11,36 € 11,93 € 5,02% 9 14,18 € 14,86 € 4,80% 12 17,02 € 17,88 € 5,05% 15 19,71 € 20,71 € 5,07% 18 22,66 € 23,67 € 4,46% 24 28,52 € 29,82 € 4,56% 30 34,22 € 35,83 € 4,70% 36 40,05 € 41,71 € 4,14%

Offre heure pleine / heure creuse

A B C D Puissance (kVA) Avant le 1er février

Offre HC/HP

Abonnement

€ TTC /mois" Après le 1er février

Offre HC/HP

Abonnement

€ TTC /mois Evolution 6 11,84 € 12,35 € 4,31% 9 15,26 € 15,84 € 3,80% 12 18,67 € 19,34 € 3,59% 15 21,81 € 22,50 € 3,16% 18 24,42 € 25,21 € 3,24% 24 30,74 € 31,69 € 3,09% 30 36,54 € 37,68 € 3,12% 36 41,26 € 42,42 € 2,81%

Où sont les 15 % d’augmentation ?

Comme vous pouvez le constater, l’augmentation des tarifs est supérieure à 15 %. Par rapport à votre consommation, votre facture d’électricité pourrait donc subir une augmentation supérieure à 15 %.

Cela s’explique par le fait qu’EDF a augmenté ses tarifs en moyenne de 15 %, mais les augmentations diffèrent en fonction des abonnements et des options. Certains tarifs sont même plus bas, c’est le cas de l’offre Tempo d’EDF.

Soyez vigilants avec cette option, en effet, l’électricité est moins chère qu’avec le tarif réglementé la plupart des jours de l’année. Cependant, durant 22 jours, le tarif est exorbitant. Comme pour les offres HC/HP, il faudra faire des calculs, basés sur votre consommation passée. Mais ici, c’est plus difficile, puisque les 22 jours rouges annuels ne sont pas connus à l’avance. Ils sont annoncés deux jours avant leur mise en place, et peuvent durer pendant cinq jours d’affilée, en plein cœur de l’hiver ! On vous explique comment choisir l’offre la plus intéressante en fonction de vos besoins.

Si vous avez une voiture électrique, nous avons calculé l’impact de ces augmentations sur la recharge à domicile.

