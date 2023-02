Hausse des tarifs de l’électricité : comment cela affecte le coût de la recharge de votre voiture électrique à domicile

Depuis aujourd'hui, ce 1ᵉʳ février 2023, le tarif réglementé de l’électricité augmente de 15 %. Qu'est-ce que cela représente pour la recharge de votre voiture électrique ? On a fait les calculs.

Vous n’avez pas dû le manquer, mais un petit rappel est toujours bienvenu : ce mercredi 1ᵉʳ février, les tarifs réglementés de l’électricité vont augmenter de 15 %. Ce n’est plus une hausse des prix qui va passer inaperçue puisqu’elle touche 20 millions de foyers Français, ainsi que plusieurs centaines de milliers d’entreprises.

Quelle hausse pour l’électricité ?

Après la hausse des tarifs du gaz de 15 % en janvier, c’est au tour de l’électricité d’augmenter en février. La hausse sera également de 15 %, comme l’a prévu le gouvernement dans le cadre du bouclier tarifaire sur l’énergie. Ces 15 % d’augmentation semble élevée, mais c’est bien en deçà de la hausse réelle de l’électricité. Sans le bouclier énergétique, il aurait fallu tabler sur une augmentation de 35 à 100 % des tarifs de l’électricité.

L’augmentation est valable pour les trois offres principales, celle de base, celle fonctionnant avec un système d’heures pleines (HP) et d’heures creuses (HC), et enfin l’offre Tempo commercialisée par EDF. Évidemment, on parle des tarifs réglementés, il est important de vous référer aux caractéristiques de votre abonnement d’électricité actuel.

Pour information, selon votre consommation électrique annuelle et la puissance de votre compteur, il faut consommer entre 35 à 50 % d’électricité en heures creuses pour que les offres HC/HP soient rentables. On vous explique comment choisir l’offre la plus intéressante en fonction de votre environnement.

Les prix avant l’augmentation

Puissance

kVA Offre de base

Abonnement

€ TTC /mois Tarif Base

€ TTC /kWh Offre HP/HC

Abonnement

€ TTC /mois Tarif HP

€ TTC /kWh Tarif HC

€ TTC /kWh 3 8,65 0,174 - - - 6 11,36 0,174 11,84 0,1841 0,147 9 14,18 0,174 15,26 0,1841 0,147 12 17,02 0,174 18,67 0,1841 0,147 15 19,71 0,174 21,81 0,1841 0,147 18 22,66 0,174 24,42 0,1841 0,147 24 28,52 0,174 30,74 0,1841 0,147 30 34,22 0,174 36,54 0,1841 0,147 36 40,05 0,174 41,26 0,1841 0,147

Les prix après l’augmentation du 1ᵉʳ février

Puissance

kVA Offre de base

Abonnement

€ TTC /mois Tarif Base

€ TTC /kWh Offre HP/HC

Abonnement

€ TTC /mois Tarif HP

€ TTC /kWh Tarif HC

€ TTC /kWh 3 9,13 0,2062 - - - 6 11,93 0,2062 12,35 0,2228 0,1615 9 14,86 0,2062 15,84 0,2228 0,1615 12 17,88 0,2062 19,34 0,2228 0,1615 15 20,71 0,2062 22,5 0,2228 0,1615 18 23,67 0,2062 25,21 0,2228 0,1615 24 29,82 0,2062 31,69 0,2228 0,1615 30 35,83 0,2062 37,68 0,2228 0,1615 36 41,71 0,2062 42,42 0,2228 0,1615

Les tarifs Tempo

Les tarifs avec l’option Tempo dépendent de la couleur des jours, bleu, blanc ou rouge. Assurément, il faut absolument éviter de charger son véhicule les jours rouges en HP (0,6712 euro le kWh). Ces jours-là, pensez à bien charger en heures creuses, sinon l’option Tempo perd tout son intérêt. En effet, l’électricité est moins chère qu’avec le tarif réglementé la plupart des jours de l’année, mais durant 22 jours, le tarif est exorbitant.

Quelle augmentation de tarif pour recharger un véhicule à domicile ?

Pour rappel, on calcule la charge d’une voiture électrique sur la base du prix du kilowattheure (kWh) d’électricité. Bien entendu, la consommation d’une voiture électrique est différente en fonction des modèles, de votre style de conduite, des conditions climatiques, du parcours que vous allez prendre… Il y a beaucoup de variables à considérer. On prendra donc une moyenne de 15 kWh pour 100 kilomètres dans nos calculs.

Par exemple, pour une Tesla Model 3 (Propulsion, 60 kWh en LFP), le coût d’une charge de 10 à 80 % (ce qui est conseillé pour optimiser le temps et le coût de la charge), soit 42 kW à récupérer. Notez que ce calcul est le même si vous possédez une borne de recharge dédiée, ou que vous branchez tout simplement votre voiture à une prise de courant domestique.

Avant le 1er février Dès le 1er février Coût pour récupérer 42 kWh Coût pour 100 km (15 kWh de moyenne) Différence de prix pour 100 km Evolution Option de base 0,174 € 0,2062 € 8,6604 € 3,093 € 0,483 € +18,51 % Option HP 0,1841 € 0,2228 € 9,3576 € 3,342 € 0,5805 € +21,02 % Option HC 0,147 € 0,1615 € 6,783 € 2,4225 € 0,2175 € +9,86 % Option tarif bleu HP 0,1272 € 0,1249 € 5,2458 € 1,8735 € -0,0345 € -1,81 % Option tarif bleu HC 0,0862 € 0,097 € 4,074 € 1,455 € 0,162 € +12,53 % Option tarif blanc HP 0,1653 € 0,1508 € 6,3336 € 2,262 € -0,2175 € -8,77 % Option tarif blanc HC 0,1112 € 0,114 € 4,788 € 1,71 € 0,042 € +2,52 % Option tarif rouge HP 0,5486 € 0,6712 € 28,1904 € 10,068 € 1,839 € +22,35 % Option tarif rouge HC 0,1222 € 0,1216 € 5,1072 € 1,824 € -0,009 € -0,49 %

Le tableau ci-dessus regroupe tous les chiffres calculs, la dernière colonne compare l’augmentation de prix pour 100 km effectués avec une consommation de 15 kWh en moyenne. Évidemment, ces chiffres concernent une recharge à domicile, ce qui est la méthode de recharge la plus utilisée.

Des augmentations également pour les recharges publiques

Les augmentations de prix concernent également les bornes privées et publiques, même si le bouclier énergétique était censé avoir été étendu à ces dernières. Les tarifs augmentent un peu partout. Si certaines entreprises ont baissé leurs prix au cours des dernières semaines, en raison d’un léger recul du coût de l’électricité, ceux-ci demeurent tout de même très élevés pour la plupart.

Pour aller plus loin

Le gouvernement avait promis un bouclier tarifaire pour la recharge des voitures électriques : où en est-on ?

Comme on s’y attendait, Tesla a augmenté les tarifs de ses Superchargeurs fin janvier 2023, et c’est le cas de nombreux réseaux, y compris Ouest Charge comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Attendez-vous donc à une augmentation des tarifs des bornes publiques, de même que les bornes privées des gros réseaux (Allego, Ionity, Fastned, Tesla, etc.). Il est intéressant de regarder si les cartes de recharge sont intéressantes.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : quels sont les différents réseaux de charge rapide en France ?

Un service tente de simplifier toute cette jungle de la recharge des véhicules électriques : Chargeprice. Basé sur les informations remontées par la communauté en plus des opérateurs de recharge, Chargeprice recense les tarifs appliqués par les différents acteurs de la mobilité électrique sur chaque borne où il est possible de payer avec leurs services.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.