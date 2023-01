Le gouvernement avait promis un bouclier tarifaire pour la recharge des voitures électriques : où en est-on ?

En octobre dernier, le gouvernement annonçait la mise en place d'un bouclier tarifaire visant à limiter le prix de la recharge sur les bornes publiques pour les voitures électriques. Mais en ce début d'année 2023, rien ne semble vraiment avoir changé.

La voiture électrique serait l’avenir de la mobilité selon nos dirigeants, qui activent tous les leviers pour inciter les automobilistes à délaisser leur auto thermique. Bonus écologique, bien qu’en baisse en ce début d’année, malus de plus en plus élevé, sans parler de l’interdiction de la vente de voitures à combustion interne en Europe en 2035. Mais pour suivre le rythme, et alors que les ventes de véhicules électriques s’accélèrent en France, il faut également que les infrastructures de recharge suivent. Et notre pays n’est pas vraiment un très bon élève sur ce sujet, malgré la promesse d’Emmanuel Macron d’installer 100 000 points de charge d’ici à fin 2021.

Un coût élevé

En effet, nous sommes en 2023 et cet objectif n’a toujours pas été atteint. Il fallait compter 82 107 bornes sur le territoire au 31 décembre dernier, pour 1 102 975 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation. Un chiffre encore assez bas, alors que l’on sait que l’autonomie (et donc la recharge rapide) est encore le principal frein à l’achat d’une voiture électrique. Mais un autre problème se pose également : le coût de la recharge.

On le sait, le prix de l’électricité a flambé au cours des derniers mois, avec un prix de gros passant de 85 euros le MWh en 2021 à 1 000 euros en août dernier. Et bien sûr, cela a un impact sur le coût de la recharge, alors que de nombreux opérateurs comme Tesla ou Allego ont revu leurs tarifs à la hausse, avec par exemple 0,69 euros du kW sur les bornes de 50 kW. Mais Tesla vient tout juste de revoir à la baisse sa grille tarifaire.

Si certaines entreprises ont baissé leurs prix au cours des dernières semaines, en raison d’un léger recul du coût de l’électricité, ceux-ci demeurent tout de même très élevés pour la plupart. De quoi dissuader certains acheteurs de passer à l’électrique. Une situation à laquelle le gouvernement souhaitait remédier, alors que président de la République annonçait durant le Mondial de l’auto en octobre dernier la mise en place d’un bouclier tarifaire sur les bornes de recharge.

Mais depuis, plus rien. Un silence qui inquiète le sénateur de la Seine-Saint-Denis Gilbert Roger, qui a interrogé le gouvernement en novembre dernier au sujet de cette mesure. Dans cette question orale numéro 0240S, il attire alors l’attention de la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher « sur les prix opaques des bornes de recharge pour les voitures électriques ». Il affirmait également que » les prix actuels proposés par des sociétés privées ne sont pas transparents« . Mais il n’a jusqu’alors pas reçu la moindre réponse.

Le cas Bélib’

Et à vrai dire, rien ne semble montrer que ce bouclier tarifaire a été mis en place en secret, comme le prouve la hausse délirante des prix chez l’opérateur parisien Bélib’. Sur les bornes de la filiale de TotalEnergies, il est désormais plus cher de remplir la batterie de sa voiture électrique que de faire un plein de carburant. En effet, l’entreprise applique désormais une double facturation, au kWh et à la minute.

Avec le forfait Flex jusqu’à 7 kW, il faut en effet compter 0,55 euro du kWh et de 0,78 euro les 15 minutes. Ce qui correspond à un plein de 10 à 80 % à 56 euros pour une Tesla Model 3 Grande Autonomie, soit environ 18 euros les 100 kilomètres. À titre de comparaison, il faut compter entre 10 à 15 euros des 100 kilomètres avec une voiture thermique, en fonction du modèle et du type de carburant. Mais Bélib’ n’est pas le seul à avoir fortement fait grimper ses tarifs.

C’est également le cas du réseau Ouest Charge, dont le kWh passe de 0,22 à 0,49 euro TTC à partir du 20 janvier prochain sur les bornes jusqu’à 22 kW comme le relate Automobile Propre. Une incroyable augmentation qui concernera les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Mayenne ainsi que la Vendée. Le Maine-et-Loire ne sera pas concerné pour l’instant.

Pour mémoire, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers, limitant la hausse du prix de l’électricité à 15 % au 1er février 2023, après une augmentation de 4 % l’an dernier. Mais celui-ci ne concerne alors que le domicile, tandis que les professionnels ne sont pas visés par cette aide qui permet de limiter la hausse du budget mensuel à 20 euros, contre 180 sans celle-ci en moyenne. Avec la mise en place d’un système similaire sur les bornes de recharge, le prix serait alors plus encadré, mettant à l’abri les propriétaires de voitures électriques des hausses très fortes et opaques.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.