Voitures électriques : le bouclier énergétique étendu pour les bornes de recharge

Finies les hausses de tarifs des bornes de charge ? En tout cas, elles devraient être limitées en 2023. Le gouvernement s'engage à étendre le bouclier tarifaire aux bornes de recharge des voitures électriques.

Pour l’ouverture du Mondial de Paris, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures à destination de la voiture électrique. Tout d’abord, le bonus écologique a été augmenté de 6 000 à 7 000 euros, mais avec des conditions de revenus. Dans l’interview donné à Les Échos, il revient sur une autre mesure à destination du coût de l’électricité.

Ces dernières semaines, le prix d’une recharge a fortement augmenté, y compris chez les gros fournisseurs comme Allego, mais aussi chez Tesla. Depuis quelques mois, le prix de l’électricité connaît une impressionnante hausse. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la guerre en Ukraine mais également la fermeture de nombreux réacteurs nucléaires. De quoi entraîner une baisse de la production, alors que la demande est quant à elle très importante, notamment à l’approche de l’hiver.

L’hiver risque d’être néanmoins coûteux pour les longs trajets en voiture électrique. Avec le nouveau tarif des Superchargeurs Tesla, il faut compter approximativement 12 euros pour parcourir 100 km sur autoroute. Contre environ 3 euros en rechargeant à domicile, et approximativement 10 euros avec une voiture diesel… mais en tenant compte de la remise à la pompe.

Le bouclier énergétique étendu aux bornes de charge

Dans l’interview, Emmanuel Macron annonce ainsi que le bouclier énergétique serait étendu aux bornes de charge :

A partir de janvier 2023, nous allons aussi étendre le bouclier tarifaire aux bornes électriques, pour éviter des péripéties comme certains de nos voisins. Aujourd’hui les prix restent raisonnables, nous allons nous assurer qu’ils le resteront.

Il ne précise pas si la mesure concerne les bornes publiques, de même que les bornes privées des gros réseaux (Allego, Ionity, Fastned, Tesla, etc.). Néanmoins, il répond ainsi aux préoccupations et un des freins à l’achat d’un véhicule électrique. Il précise qu’il y a 1,1 million de bornes, au total, installées en France, dont 70 000 bornes publiques ont été installées. Avec 3 000 bornes de plus installées chaque mois, le gouvernement s’attend à 100 000 bornes publiques à la fin du premier semestre 2023, et à 400 000 en 2030.

Pour rappel, le bouclier tarifaire a été créé pour limiter la hausse du prix de l’électricité. Ainsi, le gouvernement s’est engagé à prolonger jusqu’à 2023 le bouclier tarifaire limitant la hausse des tarifs de l’énergie à 15 % (contre 4 % en 2022). À titre d’illustration, avec le bouclier tarifaire pour l’électricité en 2023, la hausse moyenne par ménage sera en moyenne de 20 euros par mois, contre 180 euros par mois sans l’application du dispositif.

