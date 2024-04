Voici la Mini Aceman, la nouvelle concurrente de la Renault 5 électrique qui part avec un gros point noir

Mini profite du Salon de Beijing pour présenter l'Aceman, sa nouvelle voiture électrique. Plus pratique que la Mini Cooper mais plus compacte que le Countryman, elle concurrence frontalement les Renault 5 électrique et autres Peugeot E-208... malgré son absence de bonus écologique à cause de sa fabrication en Chine. Voici tous ses détails.

Vous souvenez-vous de la Mini Paceman ? En 2013, la marque anglaise avait tenté de proposer un petit SUV 3 portes issu de la Mini « classique », mais sans réel succès. Qu’importe, Mini veut retenter l’expérience, et vient de dévoiler au Salon de Beijing l’Aceman.

Un petit SUV, certes, mais qui part avec plus de chances, avec notamment cinq portes dans un gabarit beaucoup plus compact que le Countryman. De quoi retrouver une clientèle peut-être un peu perdue face à l’augmentation des dimensions du SUV Mini, tout en allant chercher des noises à la petite starlette du moment : la Renault 5 E-Tech.

Un style 100 % Mini

Aucune grosse surprise à la découverte des premières images de ce Mini Aceman, tirée d’un communiqué de presse de la marque : c’est bel et bien une Mini. Ce qui est logique, puisque l’Aceman reprend la base de la Mini Cooper 3 portes, et que son concept de 2022 nous avait déjà mis sur la piste.

Quelques petites subtilités font leurs apparitions, avec des projecteurs pas vraiment ronds ou une calandre en octogone. Pour le reste, le profil est immédiatement reconnaissable, avec le toit de couleur constrastée, tandis que les feux arrière reprennent le dessin des dernières créations de la marque.

Il gagne cependant en longueur, avec 4,07 m de long (+ 21 cm), et propose surtout cinq portes. De quoi gagner en praticité, avec un coffre de 300 litres pour l’Aceman (+ 90 litres de plus que la Cooper), même si le seuil de chargement semble bien haut.

Pour continuer sur l’habitacle, pas beaucoup de surprises non plus, puisque ce Mini Aceman repend également la planche de bord de la Cooper. On retrouve ainsi ce revêtement en tissu (qui a tout de même droit à des motifs exlusifs) et cet écran central OLED parfaitement rond de 24 cm de diamètre.

Ce dernier reprend l’OS 9 des autres modèles de la gamme. Un système qui repose sur Android Open Source Project (AOSP), que nous avions testé et approuvé lors de la découverte du Countryman. Fluide, bien pensé, personnalisable, l’expérience est agréable.

Deux versions au lancement

Si l’ouverture des commandes de cet Aceman auront lieu « avant l’été 2024 », nous avons déjà les détails des deux versions disponibles : les Aceman E & Aceman SE.

Mini Aceman E Mini Aceman SE Autonomie WLTP 310 km 406 km Batterie 42,5 kWh 54,2 kWh Consommation WLTP 14,1 kWh/100 km 13,9 kWh/100 km Puissance 135 kW (184 ch) 160 kW (218 ch) Couple 290 Nm 330 Nm 0 à 100 km/h 7,9 sec 7,1 sec Prix 36 000 € 40 000 €

Des modèles qui reprennent les moteurs de la Mini Cooper, mais le poids supérieur (bien que non indiqué par la marque) grève un peu les performances.

Les batteries sont (presque) reprises également : l’Aceman E reçoit un pack de 42,5 kWh (+ 1,8 kWh vs Mini Cooper E) et l’Aceman SE reprend la batterie de 54,2 kWh de la Cooper SE. Chose intéressante : les autonomies, de 310 km pour l’Aceman E et 406 km pour l’Aceman SE selon le cycle WLTP, sont un peu supérieures à celles des Cooper équivalentes !

La recharge ne change pas non plus, avec « un peu moins de 30 minutes » demandées pour passer de 10 à 80 %, via une puissance max de 75 kW pour l’Aceman E et 95 kW pour le SE.

Le Mini Aceman partage donc énormément de choses avec la Mini Cooper… y compris sa ligne de production en Chine. Et ça, ça signifie qu’il n’aura pas droit au bonus écologique en France, et doit donc faire une croix sur l’incitation gouvernementale de 4 000 euros. Une production au Royaume-Uni est prévue, mais pas avant 2026.

La version E s’affiche à partir de 36 000 euros et la SE dès 40 000 euros, soit 2 000 euros de plus que la Cooper et probablement plus cher que les Renault 5 E-Tech et Alfa Romeo Junior (anciennement Milano), d’autant plus que ces dernières ont droit au bonus.

La sauce prendra-t-elle plus que pour le Paceman ? Réponse cet été.