Mini va dévoiler deux voitures électriques ultra performantes pour croquer la R5 électrique

Mini profitera du Mondial de l’Auto pour présenter deux voitures électriques ultra performantes, armées pour concurrencer l’Alpine A290. Si le constructeur anglais garde le secret sur leurs identités, on peut dès à présent deviner ce qui se cache derrière… Voici les premières caractéristiques des Mini Cooper JCW et Aceman JCW.

Mini Cooper John Cooper Works // Source : Mini

Dans le domaine des petites voitures électriques, la Renault 5 E-Tech semble être la nouvelle reine, comme en témoigne notre essai routier. Ses concurrentes ne se laissent cependant pas faire et affutent leurs armes.

Mini vient ainsi de dégainer un communiqué de presse annonçant la présentation au Mondial de l’Auto de Paris de deux modèles ultra performants, arborant la griffe John Cooper Works baptisant les versions les plus sportives de la gamme. L’idée : se battre contre l’Alpine A290, la version « sport » de la R5 électrique.

Un secret…

Pour l’instant, Mini garde jalousement le secret sur ces deux nouvelles voitures électriques. Tout juste aura-t-on que « [c]es deux modèles transfèrent sans effort, du circuit à la route, le savoir-faire de la marque en sport automobile », avec une mystérieuse photo en pièce jointe.

Mini Cooper John Cooper Works Prototype // Source : Mini

Le communiqué poursuit : « Outre le design sportif exclusif et l’aérodynamique optimisée pour une consommation d’énergie réduite, les fans de MINI peuvent se réjouir de la maniabilité caractéristique que présentent ces modèles », sans aller au-delà. Mais creusons un peu le sujet…

…à moitié éventé

N’oublions pas que Mini avait présenté au Goodwood Festival of Speed, en juillet dernier, un prototype de la Cooper John Cooper Works. Et nos amis du MIIT, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, nous permettant d’aller plus loin.

Mini Cooper John Cooper Works // Source : MIIT Mini Cooper John Cooper Works // Source : MIIT

Le ministère met ainsi en ligne toutes les caractéristiques des voitures bientôt en vente en Chine, parfois (souvent) même avant leur présentation officielle. Une récente publication de sa part a ainsi laissé fuiter les premières infos sur la Mini Cooper et l’Aceman (sa déclinaison SUV 5 portes) John Cooper Works, et repris par CarNewsChina.

Ces deux modèles, actuellement produits en Chine (avant un rapatriement au Royaume-Uni en 2026), devraient donc profiter d’un moteur électrique de 258 ch (190 kW), contre 218 ch (160 kW) actuellement disponible sur les versions SE. La batterie devrait reprendre la plus grande des deux, soit 49,2 kWh, même si l’autonomie (affichée à 402 km pour la Cooper et 406 km pour l’Aceman selon le cycle WLTP) devraient légèrement souffrir du typage sportif de ces versions JCW.

Mini Aceman John Cooper Works // Source : MIIT Mini Aceman John Cooper Works // Source : MIIT

Quant au style, il devient plus démonstratif, avec des éléments noirs sur les boucliers avant et arrière, ainsi que des jantes spécifiques. Pas de nouvelle, en revanche, concernant l’intérieur.

Rendez-vous donc dès le 14 octobre pour découvrir ces deux nouvelles voitures électriques. Elles trouveront face à elle l’Alpine A290, qui grimpe jusqu’à 220 ch, mais aussi les Lancia Ypsilon HF, Abarth 600 et Alfa Romeo Junior Veloce, qui partagent le même moteur de 280 ch. Les voitures électriques amusantes arrivent sur le marché, et cela ne peut que nous réjouir.