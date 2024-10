Jusqu’à 5 350 € de moins : Mini baisse les prix de ses voitures électriques en s’inspirant de Tesla

Bonne nouvelle, les voitures électriques de Mini voient leurs prix diminuer en France. La raison : la marque passe à un modèle de vente en agence, de quoi supprimer l’intermédiaire de la concession. Une idée déjà présente chez Tesla. Voici leurs nouveaux tarifs.

Mini Cooper, Mini Aceman & Mini Countryman // Source : Mini

Les Mini Cooper, Mini Aceman et Mini Countryman vous font de l’œil ? Bonne nouvelle, elles sont toutes moins chères depuis le 1 octobre 2024.

Une baisse qui n’a rien à voir avec la voiture en elle-même, mais plutôt grâce à un changement de stratégie de vente de Mini en France, comme le détaille un communiqué de presse.

Une vente directe

Après avoir l’expérimenté en Italie, Pologne, Suède, Norvège et Finlande, Mini introduit en effet le nouveau modèle d’agence en France. En d’autres termes, la marque vend directement les voitures au client, sans passer par l’intermédiaire des concessions – tout en gardant le réseau actuel.

Mini Cooper SE 2024 // Source : Mini

Ce système s’inspire de ce qui s’est toujours fait chez Tesla, par exemple. Et comme chez Tesla, les bénéfices sont nombreux pour le client. La vente en ligne est désormais facilitée, les frais annexes (gravage, frais de mise en route, carburant, etc), sont désormais inclus dans le prix de vente… tandis que ces derniers baissent.

Des prix en baisse

Car oui, toutes les Mini voient leurs tarifs baisser avec ce changement de modèle. Et les réductions sont parfois généreuses :

La Mini Cooper E s’affiche ainsi à 30 650 euros (-3 350 euros), tandis que la version SE, dotée d’un plus gros moteur et d’une plus grosse batterie, passe à 34 450 euros (-3 550 euros). Sa version SUV, l’Aceman, suit le même chemin. Sa version E est affichée à 33 550 euros (-2 450 euros) et sa version SE à 37 350 euros (-2 650 euros).

Mini Cooper SE // Source : Mini

Voilà de quoi repositionner ces deux voitures face aux Renault 5 E-Tech et Alpine A290, même si l’absence de bonus écologique, à cause de leur production en Chine, pourra leur coûter quelques clients.

Quant au grand Countryman, sa version E est désormais disponible à partir de 39 150 euros (- 4 850 euros), et sa version SE ALL4 (à transmission intégrale) passe à 44 150 euros (-5 350 euros). Cette dernière version passe donc officiellement sous les 47 000 euros, de quoi lui ouvrir l’accès au bonus écologique de 4 000 euros – tout comme le Countryman E, évidemment.

Mini Countryman SE // Source : Mini

Bref, une stratégie commerciale qui semble être gagnante pour le client. Le communiqué annonce enfin que BMW passera à ce système d’agence en 2026.