3600 km/h : la recharge des voitures électriques en 5 minutes est prête grâce à ces bornes surpuissantes

Quelques mois après sa présentation, la nouvelle borne S5 développée par Xpeng vient officiellement d’entrer en service en Chine. Cette dernière est capable de délivrer une puissance de 800 kW et peut permettre à une voiture électrique de se recharger en 5 minutes seulement.

Depuis quelques mois, les ventes de voitures électriques sont en baisse, tandis que le marché européen est globalement à la traîne. Les clients sont encore nombreux à avoir des réticences sur cette motorisation, notamment en ce qui concerne le prix ainsi que l’autonomie. Sans parler de la recharge.

Une charge ultra-rapide

Pourtant, et comme les deux précédents, ce dernier point n’est en fait plus vraiment un sujet de crainte. Déjà parce que les bornes sont de plus en plus nombreuses, et surtout parce qu’elles sont de plus en plus puissantes. En Europe, on atteint désormais les 400 kW grâce à Fastned, tandis qu’en France, Ionity atteint les 350 kW. Mais ce n’est pas tout, car dans le reste du monde, certains équipementiers et constructeurs vont encore plus loin.

On pense par exemple à Nio du haut de ses 500 kW, mais aussi à Xpeng. Le constructeur, qui est désormais présent chez nous avec ses G6 et G9 a présenté au mois d’août dernier sa borne de dernière génération, connue sous le nom de S5. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle devrait révolutionner le domaine de la recharge des voitures électriques.

Et voilà que cette nouvelle venue vient tout juste d’entrer en service en Chine, comme l’indique le site Auto Home. En effet, ce dernier nous informe que ces bornes nouvelle génération ont été installées dans cinq grandes villes du pays, à savoir Shanghai, Tianjin, Zhengzhou et Wuhan. En revanche, rien n’a été dit pour le moment quant à une éventuelle arrivée en Europe. Cela ne devrait cependant pas être à exclure, puisque le constructeur chinois a à cœur de se développer chez nous aussi.

Mais alors, que sait-on réellement à propos de ces nouvelles bornes, qui succèdent à la S4 déjà en service depuis quelques années ? Et bien la particularité de cette nouvelle génération est bien évidemment sa très grande puissance de charge, qui est annoncée à 800 kW. Ce qui est tout simplement énorme, et qui dépasse tout ce qui a été proposé jusqu’à présent. Et forcément, cela va donc de paire avec une vitesse de charge très élevée, pour les voitures compatibles.

Un kilomètre par seconde

Selon les informations du constructeur, cette nouvelle borne S5 délivre un courant de sortie de 800 ampères et de 1 000 volts. Si ce dernier ne précise pas le temps nécessaire pour remplir une batterie de 10 à 80 %, il indique en revanche que sa technologie permet de gagner un kilomètre d’autonomie en seulement une seconde.

Cela donnerait virtuellement 3 600 km/h si cette puissance pouvait être soutenue sur une heure, à comparer avec les 2 047 km/h de la Zeekr 001 qui détient actuellement le record.

Cette puissance phénoménale serait capable de recharger une voiture électrique en moins de cinq minutes. Actuellement, la voiture qui se recharge le plus rapidement est la Zeekr 001, qui réclame 10,5 minutes pour le 10 à 80 %, à une puissance d’environ 550 kW pour une capacité de 100 kWh.

Les batteries qui se rechargent en 5 minutes devraient voir le jour dans les prochains mois, peut-être en 2025. On sait que CATL, le géant chinois, travaille activement sur cette technologie.

Avec la borne S5 de Xpeng, il serait possible de récupérer 200 kilomètres en seulement trois petites minutes. Pour mémoire, la S4 de précédente génération délivrait 480 kW.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Sur cette nouvelle prise, la charge démarre également particulièrement vite, en seulement 13 secondes, ce qui permet de réduire encore plus le temps passé à l’arrêt. De plus, elle se dote de nouveaux éléments de sécurité, comme une protection contre les fuites de circuit de refroidissement et les coupures de courant. De plus, elle est aussi équipée d’un indicateur d’état de charge intelligent.

Le constructeur prévoit d’installer pas moins de 4 500 de ces bornes d’ici à 2026, d’abord en Chine puis sans doute dans le reste du monde.