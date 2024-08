« 1 kilomètre par seconde » : voici les secrets de cette incroyable borne de recharge signée Xpeng

Le constructeur chinois Xpeng lève le voile sur les détails de sa toute nouvelle borne de recharge ultra rapide pour voiture électrique, qui délivre jusqu’à 800 kW. De quoi récupérer pas moins de 1 kilomètre d’autonomie par seconde.

La recharge fait partie des aspects qui freinent encore de nombreux automobilistes et les empêchent de sauter le pas de la voiture électrique. Outre le nombre de bornes jugé insuffisant, ce qui est pourtant faux, c’est le temps passé sur celles-ci qui en dissuade certains.

Une charge ultra rapide

Pourtant, les équipementiers et les constructeurs ne cessent de travailler pour trouver des solutions afin de rendre la recharge encore plus rapide. Côté voiture, on pense par exemple à CATL avec sa batterie Qilin CTP 3.0, qui peut en théorie se remplir en moins de 10 minutes. Sans parler de l’architecture 800 volts, qui raccourcit considérablement le temps de charge et qui équipe notamment la Porsche Taycan et la Kia EV6.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Mais ce n’est pas tout, car les bornes de recharge doivent suivre. Pour cela Xpeng, une jeune marque chinoise qui a récemment fait son arrivée en France avec ses G9 et G6, semble avoir trouvé la solution.

Au mois d’avril dernier, la firme avait levé le voile sur sa toute nouvelle borne S5, qui affiche une puissance totalement démentielle. En effet, cette dernière est capable de délivrer pas moins de 800 kW, battant à plates coutures Nio et ses 640 kW, qui paraissent presque ridicules à côté.

Ce nouveau chargeur ultra rapide permet aux voitures compatibles de récupérer un kilomètre d’autonomie par seconde selon les dires de la marque. Ainsi, il serait possible de gagner 200 kilomètres environ en trois petites minutes, tandis que la charge complète devrait s’effectuer en moins de dix minutes. Des performances démentielles, qui marquent un vrai bond en avant avec la borne S4 qui avait été introduite en 2022. Cette dernière atteignait déjà 480 kW et permettait de gagner 200 kilomètres en cinq minutes.

Présentation de la borne S5 // Source : Xpeng

Dans un communiqué tout juste publié, à l’occasion d’une grande conférence organisée par le constructeur, ce dernier donne de nouveaux détails sur cette borne qui devrait révolutionner la recharge rapide. On apprend notamment que cette nouvelle génération est refroidie par liquide, un peu à la manière du Megachargeur de Tesla. Une technologie qui avait également été testée par la NASA quelques mois plus tôt, afin de recharger une voiture électrique en moins de cinq minutes.

Un réseau en pleine expansion

Outre la puissance très élevée, cette toute nouvelle borne capable d’atteindre 800 ampères et 1 000 volts possède un autre avantage. En effet, elle permet de démarrer la recharge en seulement 13 secondes lorsque le connecteur est branché. Ce qui permet de gagner encore un peu plus de temps sur la charge complète.

Mais ce n’est pas tout, car cette nouvelle génération est aussi dotée de plusieurs éléments de sécurité, comme un indicateur d’état de charge intelligent, d’une protection contre les fuites du circuit de refroidissement et contre les coupures de courant.

Borne de recharge Xpeng S4

Le plus difficile sera désormais de trouver des voitures électriques capables d’encaisser une si grande puissance. En Europe, la Porsche Taycan se cantonne par exemple à « seulement » 320 kW, ce qui est actuellement le record. De son côté, le Xpeng G9 déjà présent en France se cantonne à 300 kW.

Dernière bonne nouvelle : ces bornes S5 arriveront dans les rues dès la fin de l’année 2024… en Chine dans un premier temps. Le constructeur chinois veut désormais poursuivre son expansion, puisqu’il a pour ambition d’y installer pas moins de 3 000 stations de recharge d’ici à la fin de l’année (contre 1 600 actuellement). Un chiffre qui passera à 10 000 en 2026, dont 4 500 de ces impressionnantes bornes S5.

Reste à savoir si cette technologie fera aussi son arrivée en Europe au cours des prochaines années, où les bornes les plus puissantes actuellement sont limitées à 400 kW chez Alpitronics.