3 600 km/h : ces futures voitures électriques qui arrivent en France vont révolutionner la recharge

Poids lourds de la voiture électrique en Chine, le constructeur Xpeng qui arrive en France cette année profite du Salon de Pékin pour présenter ses nouvelles technologies. Parmi elles, il y a la recharge ultra-rapide avec une puissance phénoménale de 800 kW, de quoi récupérer "un kilomètre d'autonomie toutes les secondes". Ou de recharger une voiture électrique en 5 minutes environ.

Si l’autonomie des voitures électriques n’est plus vraiment un souci, on peut toujours se poser quelques questions concernant la densité du réseau de recharge. Au rythme où s’accélèrent les ventes de voitures électriques, le réseau a du mal à suivre dans certains pays.

Mais au lieu de miser sur la surabondance de bornes de recharge, certains acteurs préfèrent parier sur la puissance de recharge. L’équation est simple : moins une voiture passe de temps à la borne, plus la borne peut accueillir de voitures, et moins il y a besoin de bornes.

Une recharge en moins de cinq minutes ? Ce sera bientôt possible

Les constructeurs chinois sont souvent acteurs de la mobilité au sens large du terme, et comme Tesla, ils proposent leur propre réseau de recharge. On pense notamment à Nio et son ingénieux système d’échange de batterie qui consiste à changer une batterie vide par une batterie pleine en moins de cinq minutes.

Xpeng préfère jouer sur la puissance de recharge. Et les chiffres récemment annoncés sont tout bonnement impressionnants. Le constructeur compte mettre en place d’ici le troisième trimestre des bornes de recharge ultra-rapide capable de recharger à une puissance de 800 kW, soit quasiment autant que pour un camion électrique !

Plus concrètement, Xpeng annonce que via cette borne, la voiture pourra récupérer un kilomètre d’autonomie par seconde. Faites le calcul, personne ne fait ça actuellement. Cela donnerait virtuellement 3 600 km/h si cette puissance pouvait être soutenue sur une heure, à comparer avec les 2 047 km/h de la Zeekr 001 qui détient actuellement le record. Pour Xpeng, cela donnerait donc une recharge de 10 à 80 % en cinq minutes environ. Encore plus rapide que les 11,5 minutes de la Zeekr 001.

La concurrence est à l’affût

Enfin personne, c’était sans compter sur Dongfeng, qui vient d’annoncer quasiment en même temps ses futures bornes de recharge, acceptant un taux de recharge de 8C, c’est-à-dire huit fois la capacité de la batterie. Ainsi, une batterie de 125 kWh pourrait accepter une puissance maximale de 1 000 kW.

Très bien ces chiffres, mais quand est-il dans la réalité ? Pour le moment, aucune voiture, même chez Xpeng, n’accepte une telle puissance. Cette puissance est atteinte avec une intensité d’environ 1 000 ampères, ce qui signifie donc qu’il faut que la batterie accepte une tension de 1 000 volts et ça n’existe pas encore. Toutefois, certaines voitures s’en rapprochent, comme la Nio ET9 ou la IM L6 qui dépassent les 900 volts.

De son côté, l’un des plus grands concurrents de Xpeng, Zeekr, propose aussi des bornes de recharge avec une puissance maximale de 800 kW. Zeekr annonce même mieux que Xpeng, avec 1,7 kilomètre d’autonomie récupéré chaque seconde. Mais en dehors de certains camions électriques, comme le Tesla Semi par exemple, aucune voiture n’accepte une telle puissance.

Précisons que ces bornes de 800 kW de puissance pourrait bien se retrouver en France à l’avenir, puisque Xpeng prévoit de faire son arrivée dans l’hexagone cette année.