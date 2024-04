Recharger sa voiture électrique sera aussi rapide qu’un plein d’essence avec cette future borne

Actuellement, les voitures électriques les plus évoluées se rechargent de 10 à 80 % en 10 minutes environ. La recharge en moins de 5 minutes pointe déjà le bout de son nez, grâce à ces futures bornes de recharge. De quoi faire le plein d'électrons aussi rapidement qu'un plein d'essence.

La recharge rapide des voitures électriques est un argument de vente fort, tout comme l’autonomie. Actuellement, une bonne voiture électrique met environ 20 à 30 minutes pour passer de 10 à 80 % lors d’une recharge rapide. Les meilleures (comme la Zeekr 001 qui arrive en France cette année) ne réclame que 11,5 minutes sur le même exercice, grâce à une puissance de recharge supérieure à 500 kW.

De 500 à 1 000 kW de puissance

Mais le seuil des cinq minutes devrait bientôt être franchi, grâce aux nouvelles bornes de recharge dévoilées par le géant chinois Dongfeng, via sa marque haut de gamme Lantu. Lors d’une conférence de presse en Chine relayée par IT Home, le constructeur automobile a annoncé que ses futures voitures électriques se rechargeront avec un taux de 5C.

Ce qui signifie une puissance cinq fois supérieure à la capacité de la batterie. Si celle-ci intègre 100 kWh d’énergie, alors la puissance maximale sera de 500 kW. C’est justement le taux des nouvelles batteries CATL Shenxing que l’on trouve notamment dans la Zeekr 001 et qui permet d’annoncer un plein d’électrons en environ 10 minutes.

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Dongfeng a également dévoilé ses futures bornes de recharge, acceptant un taux de recharge de 8C. Soit huit fois la capacité de la batterie. En d’autres termes, une batterie de 125 kWh pourrait accepter une puissance maximale de 1 000 kW. Avec cette puissance de recharge, le constructeur chinois annonce qu’il est possible de récupérer 500 km d’autonomie (sur le cycle CLTC chinois) en 5 minutes seulement, et 1,7 kilomètre d’autonomie en 1 seconde.

Cette puissance de 1 000 kW (ou 1 mégawatt) est atteinte avec une intensité de 1 000 ampères, ce qui signifie donc qu’il faut que la batterie accepte une tension de 1 000 volts. Ce qui n’existe pas encore, même si certaines voitures s’en rapprochent, comme la Nio ET9 ou la IM L6 qui dépassent les 900 volts.

Un câble pratique à utiliser

Dongfeng précise avoir fait des efforts sur l’épaisseur et le poids du câble, avec seulement 2,8 cm de diamètre et un poids de 1,5 kg. À comparer avec les 4 cm et 4 kg pour le reste de l’industrie selon le constructeur chinois.

Ce type de borne commence déjà à être testé et installé dans le monde, notamment pour les camions électriques. Ces derniers intègrent des batteries largement plus grandes que dans les voitures, et réclament donc plus de puissance pour la recharge rapide. Pour le moment, les bornes les plus rapides pour voitures électriques sont chez Zeekr, avec une puissance maximale de 800 kW. Mais aucune voiture n’est encore capable de les exploiter pleinement.