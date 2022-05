La Volkswagen ID.2 succèdera à l’e-Up, mais pas avant 2025

Très attendue, la Volkswagen ID.2 arrivera dans la gamme dans le courant de l'année 2025. Elle remplacera alors directement l'e-Up, qui sera vendue jusque là.

Depuis quelques années, Volkswagen a commencé à très sérieusement travailler à l’électrification de sa gamme, avec l’arrivée dans son catalogue de plusieurs modèles de la famille ID. On pense évidemment aux ID.3 et ID.4, ainsi qu’à l’ID.5 et au tout nouvel ID.Buzz, dont les commandes viennent juste d’ouvrir. Mais vous vous en doutez bien, d’autres modèles ne vont pas tarder à suivre, afin de proposer aux clients une gamme complète.

Et pour cause, la firme de Wolfsburg prévoit de bannir les motorisations thermiques à l’horizon 2035, date coïncidant avec l’échéance votée par la Commission européenne concernant l’interdiction des véhicules à combustion interne. Parmi les nouveautés les plus attendues, une future citadine, qui devrait partager ses dessous avec un modèle similaire chez Skoda, mais également chez Cupra. Elle fut notamment préfigurée chez la marque espagnole par le concept Urban Rebel.

Une base commune

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur cette nouvelle arrivante au sein de la gamme Volkswagen, qui devrait porter le nom d’ID.2. En effet, seul un teaser montrant quelques lignes a été publié, ne donnant que peu d’indices sur le style de cette nouvelle arrivante, qui devrait néanmoins reprendre le faciès des autres modèles de la gamme ID. Il faudra toutefois encore patienter avant d’en savoir plus.

Si aucune information technique n’a encore été révélée, tout porte à croire que le petit SUV électrique reposera sur la plateforme MEB commune à tous les modèles zéro-émission du groupe. Elle devrait également partager ses motorisations avec ses cousines tchèques et ibériques, mais là encore, cela n’a pas été confirmé par la marque, qui se montre d’ailleurs assez peu loquace sur le sujet pour l’instant.

Lancement en 2025

Peut-être parce cette future Volkswagen ID.2 est encore loin d’être prête ? Sans doute. Car Hildegard Wortmann, directrice des ventes de la marque relayée par nos confrères d’Automobilwoche l’a confirmé, en affirmant que la production de l’actuelle e-Up serait prolongée de deux ans et demi, soit jusqu’en 2025. Elle poursuit en soulignant que « l’ID.2 pourrait alors prendre le relais sans problème ».

Plus tard, elle pourrait également être épaulée par un modèle plus petit, l’ID.1, comme l’affirme Oliver Blume, patron de Porsche, mais également au conseil d’administration du groupe Volkswagen. L’idée est actuellement en discussion et trotte toujours dans la tête des équipes.

