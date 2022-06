Cupra UrbanRebel : la citadine électrique abordable dévoile son style et son autonomie

Cupra lève le voile sur une nouvelle version de son UrbanRebel, sa future citadine électrique dévoilée sous la forme d'un concept, trois ans avant son lancement officiel. L'occasion d'aborder aussi rapidement le Cupra Tavascan.

Il y a un peu moins d’un an, Cupra arrivait au salon de Munich avec un étonnant concept annonçant l’arrivée d’une très prometteuse citadine au sein de sa gamme. Il s’agissait alors de l’UrbanRebel, donnant ainsi une première idée des ambitions de la firme ibérique pour un futur modèle urbain, pendant de l’ID.1 chez Volkswagen. Avec ses traits torturés et un peu caricaturaux, on se doutait que celui-ci n’allait pas être commercialisé sous cette forme.

Nous en avons désormais la confirmation, alors que le constructeur a dévoilé hier une nouvelle version de son étude de style, bien plus sage, et s’offrant entre autres un tout nouveau faciès. De quoi nous donner une idée un peu plus précise de ce à quoi ressemblera la version définitive, prévue pour 2025.

Un style assumé

Si les lignes du concept se sont très nettement assagies, celles-ci restent tout de même assumées et aisément reconnaissables. La face avant demeure en effet très agressive avec sa large calandre et ses optiques triangulaires installées très haut. Mais c’est surtout à l’arrière que cette Cupra UrbanRebel est la plus impressionnante, avec son bouclier imposant et sa signature lumineuse inédite, sans parler de son étonnant becquet de toit. De grandes jantes de 21 pouces complètent le tout, tandis que la citadine s’inspire de l’univers des SUV, avec sa garde au sol de 21,8 cm. Nul doute toutefois que la version de série sera tout de même un peu moins extravagante.

Intérieur très techno

À bord, la présentation est vraiment moderne, avec son large écran tactile, dont la diagonale n’a pas été communiquée. Celui-ci est alors associé à un combiné numérique divisé en trois parties, dont une dédiée à la navigation en réalité augmentée. Sur simple pression du bouton dédié aux modes de conduite, deux autres petits écrans se déploient de part et autre lorsque la configuration Cupra est activée. Très technologique, ce poste de conduite se veut aussi très futuriste, avec son volant qui nous rappelle une manette de console de jeu, tandis que les divers éléments ont été réalisés en impression et en tissage 3D. Une technique qui devrait être utilisée sur les futurs modèles de la marque. À noter que la Cupra UrbanRebel fait l’impasse sur le cuir et l’aluminium, afin de proposer un habitacle plus écologique.

Jusqu’à 440 kilomètres d’autonomie

Cupra s’est montré plutôt loquace quant aux spécificités techniques de sa nouvelle UrbanRebel, qui repose sur une version raccourcie de la plateforme MEB du groupe Volkswagen, dénomée MEB Small. Cousine technique de la future ID.Life, la citadine espagnole sera uniquement disponible en traction avec un seul moteur, affichant une puissance de 226 chevaux, contre 435 ch pour le précédent concept. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 6,9 secondes. Si la capacité de la batterie n’a pas été annoncée, Cupra souligne que sa nouvelle venue pourra parcourir jusqu’à 440 kilomètres en une seule charge pour la version nommée « range ». Elle pourrait ainsi embarquer l’unité de 58 kWh déjà présente sur plusieurs modèles du groupe Volkswagen, dont l’ID.3.

Produite au sein de l’usine de Martorell, en Espagne, la version de série de la Cupra UrbanRebel devrait être commercialisée d’ici à 2025. Si le prix n’a pas encore été indiqué, il faudra sans doute tabler sur un ticket d’entrée autour des 25 000 €.

Cupra Tavascan : toujours prévu pour 2024

La marque espagnole en a profité pour rappeler que son SUV électrique, le Tavascan était toujours prévu pour 2024 mais sans apporter plus de précisions. Il faudra donc se contenter des rares informations que l’on a à son sujet, à savoir un grand SUV coupé doté de deux moteurs électriques d’une puissance de 225 kW (306 ch), une batterie de 77 kWh pour une autonomie de 450 km et un 0 à 100 km/h abattu en moins de 6,5 secondes.

