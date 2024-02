Non, la Renault 5 électrique n’est pas plus chère que la R5 de 1972 : la preuve par les chiffres

Depuis l'officialisation de la Renault 5 E-Tech électrique prévue pour coûter moins de 25 000 euros, certains consommateurs crient au scandale. La nouvelle venue serait bien plus chère que la Renault 5 originelle de 1972, qui était vendue moins de 10 000 francs. Et pourtant, vous allez voir que c'est tout l'inverse.

La nouvelle Renault 5 E-Tech électrique fait énormément parler d’elle depuis son officialisation au salon de Genève ce lundi 26 février 2024. Nous avons eu l’occasion de monter à bord, et de vous raconter nos premières impressions. Dans les commentaires de notre vidéo YouTube, beaucoup pointent du doigt le prix trop élevé de la voiture.

De 25 000… à 1 484 euros

Renault promet un prix de vente autour de 25 000 euros pour la version la moins chère, avec la petite batterie de 40 kWh qui promet 300 km d’autonomie. Si on fouille dans les archives de Renault, on se rend compte que la Renault 5 L (R5L), avec son moteur essence, vendue en 1972 coûtait moins de 10 000 francs. 9 740 francs pour être plus précis.

Si on rapporte ce tarif en euros, avec une simple conversion, ça donne 1 484 euros. Soit 17 fois moins cher que les 25 000 euros réclamés par Renault. Oui mais, depuis 1972, il s’en est passé des choses. L’inflation, notamment, mais également la hausse du niveau de vie avec l’évolution des salaires.

La R5 électrique est moins cher

En 1972, une heure de travail au salaire minimum était rémunéré 4,3 francs bruts selon l’IPP. Contre 11,65 euros actuellement, en 2024. Pour s’acheter la Renault 5 en 1972, il fallait donc travailler 2 265 heures au salaire minimum. Contre 2 145 heures au SMIC en 2024. Et encore, c’est sans prendre en compte le bonus écologique de 4 000 euros, qui fait baisser la note à 21 000 euros.

Il ne faut plus que 1802 heures. Si vous avez le droit au super bonus de 7 000 euros réservé aux foyers plus modestes, le compteur tombe à 1 545 heures. Dit autrement, une Renault 5 n’a peut-être jamais été aussi abordable qu’en 2024.

Nous avions d’ailleurs réalisé le même calcul pour la future Renault Twingo électrique à 20 000 euros. Et la conclusion était similaire. Cela ne veut pas dire que les voitures ne sont pas trop chères, non. Mais qu’il n’est pas vrai de dire qu’une voiture neuve de 1972 était plus abordable que son homologue de 2024.