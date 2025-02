Le vélo électrique signé Mercedes est là… et il n’est pas donné

Quand Mercedes s’attaque au marché du vélo électrique, le résultat est sans compromis : écran tactile, casque connecté et design futuriste. Enfin presque.

On le connaissait déjà, le voici. Mercedes fait son entrée sur le marché du vélo électrique avec son AMG F1 City Edition. Un deux-roues qui combine luxe, technologie et innovation, pour un tarif qui fait déjà beaucoup parler.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2025 ? Notre sélection

Il faut dire que le nouveau vélo électrique Mercedes ne fait pas les choses à moitié. Au cœur de son système, on trouve un moteur de moyeu développant 250 watts, il permet sans forcer d’atteindre les 25 km/h réglementaires en Europe. Cette motorisation, bien qu’elle ne soit pas centrale comme sur certains modèles haut de gamme, offre une assistance électrique calibrée pour un usage urbain.

L’élément qui attire immédiatement l’attention est son imposant écran tactile de 5,5 pouces installé sur le guidon. Cette interface connectée affiche en temps réel les paramètres de conduite.

Pour 500 euros supplémentaires, Mercedes propose un casque intelligent Unit1 Gear.

Connecté à la télémétrie du vélo, il intègre un système d’éclairage intelligent et une fonction de détection d’accident avec envoi automatique de SMS d’urgence. Il peut même afficher un système de navigation pas à pas.

La batterie intégrée de 360 Wh devrait offrir une autonomie confortable pour les trajets urbains, avec la possibilité d’ajouter une batterie auxiliaire de 180 Wh pour les plus grands voyageurs. On notera que le cadre est en aluminium, avec une transmission Shimano à 9 vitesses et des freins à disque hydrauliques Tektro.

4 999 euros

Avec un prix de départ fixé à 4 999 euros, Mercedes place clairement son vélo électrique sur le segment premium. Ce positionnement tarifaire interroge, d’autant plus que certains équipements pourtant essentiels comme les garde-boue ou le porte-bagages sont aux abonnés absents. On aurait également pu s’attendre à une transmission par courroie carbone, plus moderne et nécessitant moins d’entretien, pour un vélo de cette gamme.