Quand la Formule 1 s’invite dans le vélo électrique : l’exemple de Mercedes avec ces deux modèles

Loin des circuits de Formule 1, ces vélos électriques Mercedes AMG conçus par n+ sont des modèles pour la ville ou le tout-chemin. Présentation.

Mercedes-Benz et le vélo, c’est une histoire parsemée de petits investissements çà et là, sans grande conviction – a contrario de Porsche, qui a par exemple racheté le motoriste Fazua. Le vélo électrique accompagnait la seconde génération de sa filiale Smart en 2012, mais c’est surtout pour verdir l’image de son écurie de F1 qu’il a perduré.

Le partenaire et fabricant n+ permet au constructeur automobile de proposer aujourd’hui une nouvelle génération de vélos en cet été 2024. En parallèle d’un duo de vélos de route mécaniques V15, un VAE est également présenté, flanqué du nom Mercedes AMG Petronas. Il y a en fait deux versions, une nommée Track (photo de Une), l’autre Rallye.

Un duo de vélos électriques Mercedes

Le modèle Track hérite d’un cadre en aluminium jouit de tubes épais pour renforcer sa rigidité, mais fait fi de toute suspension, garde-boue ou béquille. Privilégiant une position de conduite active, il profite par ailleurs d’un grand écran de 5,5 pouces sur un guidon droit et donc l’affichage imite l’instrumentation des voitures AMG.

Pas de V6 pour pousser le Mercedes Track Edition, mais un moteur arrière de 250 W, couplé à une transmission par dérailleur Shimano 9 vitesses et des pneus Pirelli Angel Urban GT. Plus cossu, le modèle Mercedes Rallye Edition apporte une fourche suspendue de 80 mm de débattement, une boîte automatique Pinion C1.9 vitesses au pédalier et des gommes Pirelli scorpion eMTB. Davantage taillé pour les escapades, cette version conserve des freins hydrauliques Tektro à disques 203 mm et étriers 4 pistons.

Des VAE éclairés, mais onéreux

Ces deux vélos électriques Mercedes misent aussi sur la visibilité, grâce à un éclairage intégré à la potence. Livré d’office, le casque vélo signé Unit1 Gear embarque un feu stop automatique et des clignotants activables sur le guidon. La batterie est petite pour ce genre de VAE, avec seulement 360 Wh (10 Ah) de capacité, non amovible en plus. Toutefois, une seconde batterie peut être ajoutée dans la selle, ajoutant 5 Ah ou 180 Wh.

Reste la présence d’une gâchette d’accélération, et d’une mention « 45 km/h » relative à la vitesse sur la page d’accueil, ce qui en ferait des speedbikes. Malgré la confusion, il semble que ces deux VAE respectent bien la vitesse maximale de 25 km/h sur la page de description des modèles, dont le moteur est bel et bien limité à 250 W. De plus, des versions américaines d’un côté et européennes de l’autre sont mentionnées dans la fiche technique, dans la rubrique « Batterie ».

Tout porte donc à croire que des itérations taillées pour les règles du Vieux continent sont bel et bien au programme.

Le prix du vélo électrique Mercedes Track Edition est de 6 152,95 euros, celui du Rallye Edition de 8 390,95 euros. Il faut y ajouter les frais de livraisons, à hauteur de 185,95 euros en France. Précisons que le SAV est principalement géré par le réseau MyBike en région parisienne, ainsi que cinq dans les Alpes, un à Bordeaux, Toulouse ainsi que Marseille.