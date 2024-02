Ce joli casque vélo intègre des clignotants et un capteur de chute… à un prix qui fait tiquer

Plus seulement pensé pour protéger des chutes, le casque vélo de nos jours est aussi technologique, à l’image du nouveau Unit1 Faro. Présentation.

Si les vélos électriques deviennent de plus en plus modernes, c’est aussi le cas de certains équipements. Exemple, le Unit1 Faro réunit tout ce que l’on peut trouver chez les casques vélo haut de gamme.

Un design soigné et une résistance parfaite à l’eau

D’abord, l’intégration de l’éclairage est sympathique et moderne, via des bandes avant et arrière façon Overade Life. Cela en fait un casque vélo épuré, même s’il se cantonne une ventilation limitée avec seulement deux fentes supérieures.

Une seconde lumière diffuse pour augmenter la visibilité // Source : Unit1 Gear Une protection MIPS // Source : Unit1 Gear Le casque vélo est certifié IPX6 // Source : Unit1 Gear

À ceci, la marque ajoute un second éclairage arrière plus large mais diffus à l’image d’un Lumos, ici sous une grille et un tissu maillé. Il reprend les deux fonctions du Faro, que sont les clignotants et le feu-stop (via un capteur de freinage). En effet, les clignotants sont intégrés et liés à une commande à disposer sur le guidon de son vélo électrique (ou trottinette). L’autonomie totale est indiquée entre 6 et 8 heures, dont la batterie lithium-ion se recharge via un câble USB-C.

Autre atout du Unit1 Faro : un système de détection de chute est lié à l’application, comme un Cosmo Vision. Si vous êtes victime d’un accident, l’appli vous laisse une minute pour confirmer que vous allez bien. En cas contraire, un message automatique est envoyé à votre contact d’urgence avec position géographique.

En tous cas, le casque vélo est déjà taillé pour éviter les trop gros traumatismes crânieux grâce au système MIPS (limitant les chocs du cerveau). Le Faro est aussi pratique avec une boucle de fermeture magnétique, et certifié IPX6, donc résistant à un jet d’eau puissant. Le poids annoncé est de 590 grammes, sachant qu’un Gamel passe sous la barre 400 grammes.

Un casque vélo toutefois très cher

Le Unit1 Faro semble donc le casque vélo parfait… du moins avant de connaître son tarif. Le prix est de 239,90 euros, très cher donc, et ce sans compter la commande de clignotants. Voilà le hic de ce produit, qui demande 39,90 euros pour cette fonction en plus de l’activation du feu-stop.

Finalement, pour un casque seulement lumineux avec une détection de chute, ce n’est pas donné, même à 279,80 euros tout compris. Disponible en trois tailles, le Faro propose aussi quatre coloris : noir, gris, bleu et vert olive. La commande est uniquement en ligne pour la France, sur le site officiel, le tout avec livraison gratuite.