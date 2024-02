Lucid baisse de 30 000 € le prix de sa voiture électrique aux 800 km d’autonomie qui devient moins cher que la Tesla Model S

Alors qu'une guerre des prix fait rage sur le marché de la voiture électrique, Lucid revoit les tarifs de sa voiture électrique Air avec une baisse de près de 30 000 euros. Cette dernière devient plus abordable que sa rivale, la Tesla Model S.

Si les voitures électriques sont toujours jugées trop chères par les automobilistes, ces dernières le sont pourtant de moins en moins. Et ce grâce à la baisse du coût du lithium, entre autres, qui permet aux constructeurs de revoir leurs prix à la baisse. Et ils n’en s’en privent pas, au contraire !

Un tarif en baisse

C’est par exemple le cas de Tesla, qui fut le premier à faire chuter ses prix, de l’ordre de 13 000 euros sur ses Model 3 et Model Y l’an dernier. Ce qui a depuis créé un effet boule de neige et a inspiré de nombreuses autres marques. Parmi elles, Lucid, qui s’est également lancée dans cette guerre des prix impitoyable. En janvier 2023, la firme avait offert une belle remise sur sa berline Air, en location longue durée.

Puis, au mois d’août, elle avait tout simplement décidé de revoir ses prix à la baisse aux États-Unis, après avoir dévoilé une nouvelle version d’entrée de gamme. Mais pas question pour le constructeur américain de se laisser faire, d’autant plus que le numéro 1 mondial de l’électrique, BYD, prévoit une bataille encore plus intense. En conséquence, Lucid, qui vend ses voitures électriques en Europe (mais pas encore en France), a décidé de retravailler une nouvelle fois sa grille tarifaire en ce début d’année.

Le site Motor Authority indique en effet que la berline électrique, rivale de la Tesla Model S profite d’une réduction de 7 500 dollars aux États-Unis. Un montant qui correspond à celui du crédit d’impôt accordé par le gouvernement dans le cadre de l’IRA (Inflation Reduction Act). Les clients peuvent s’offrir un exemplaire à partir de 71 400 dollars, ce qui équivaut à 66 327 euros selon le taux de change actuel.

Ce tarif est évidemment valable pour la version d’entrée de gamme baptisée Air Pure, qui propose cependant une dotation généreuse. Cette dernière inclut notamment une grande dalle numérique incurvée de 34 pouces, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le stationnement automatique. Sans parler de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, qui fait également partie des équipements livrés de série.

Une chute en Europe aussi

Globalement, toute la gamme a revu son prix à la baisse aux États-Unis, jusqu’à la version la plus haut de gamme Air Sapphire, qui revendique pas moins de 1 234 chevaux. Ou encore la version Dream Edition avec une autonomie de 883 kilomètres selon le cycle européen WLTP. Ce qui la place en concurrence directe avec la Mercedes EQS.

Mais qu’en est-il des tarifs en Europe, puisque la berline est aussi commercialisée en Allemagne, en Norvège, en Suisse ainsi qu’aux Pays-Bas ? Et bien bonne nouvelle, là aussi ces derniers sont en baisse, afin de mieux rivaliser avec Tesla. D’autant plus que la firme a plutôt tendance à revoir ses prix à la hausse depuis quelques jours. Chez nos voisins allemands, la Lucid Air démarre donc désormais à partir de 85 000 euros sur le configurateur en ligne.

À titre de comparaison, la berline était affichée à partir de 109 000 euros en mai dernier, comme l’indique un communiqué de la marque. De son côté, la Tesla Model S démarre à partir de 94 990 euros en Allemagne comme en France. Pour mémoire, la Lucid Air Pure revendique 442 chevaux et affiche une autonomie de 747 kilomètres selon le cycle européen WLTP contre 723 km pour la Tesla. Le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 4,7 secondes chez Lucid.

La version Touring est quant à elle affichée à partir de 99 000 euros, avec une puissance qui passe à 628 chevaux et une autonomie à 725 kilomètres en cycle mixte. Jusqu’à présent, il fallait compter pas moins de 129 000 euros. Enfin, la version la plus haut de gamme en Europe, baptisée Grand Touring démarre à partir de 129 000 euros. Elle offre pas moins de 831 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, le tout avec une autonomie de 792 kilomètres.