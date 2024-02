Ford lance enfin son concurrent du Tesla Cybertruck en Europe

Si Ford avait annoncé en mars 2023 l'arrivée du F-150 Lightning en Europe, plus aucune nouvelle n'avait filtré sur l'arrivée de cet énorme pick-up électrique chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, où le premier exemplaire européen de cette voiture électrique typiquement américaine a été livré en Norvège.

Si Ford commercialise en Europe une seule voiture électrique, la Mustang Mach-E, il n’en est pas de même dans le reste du monde. La marque américaine commercialise ainsi aux États-Unis et au Canada une version 100 % électrique de son pick-up mythique, le F-150 Lightning.

Si Ford avait indiqué en mars 2023 l’arrivée de ce F-150 électrique (que nous avons déjà essayé) en Norvège, nous avions eu droit à un superbe silence radio depuis… jusqu’à une annonce du directeur général de Ford Norvège, qui a publié les photos de la première livraison sur X (ex-Twitter).

Des clients pile dans la cible

Ce cher Per Gunnar Berg nous donne ainsi quelques détails sur la famille qui a reçu ce premier exemplaire. Et on peut dire qu’ils sont dans la cible, puisqu’il s’agit d’une famille texane, qui gère un restaurant de barbecue américain et dont les deux fils dépassent déjà les deux mètres de haut. On peut difficilement faire plus typique.

1st official F-150⚡️handover. Dag & wife Angela from Texas running a barbeque business & call them self «family tall». Two teenage sons 2.0 meters tall and a lot of gear for work and weekends,⚡️is 💯for this Nor/US family! Uncle Brian in Texas- time to replace your F150 petrol🤩 pic.twitter.com/ALd9zZGVKh — Per Gunnar Berg (@PerGunnarBerg3) February 9, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’occasion de faire un rappel sur cet énorme pick-up, concurrent du Tesla Cybertruck. Les versions norvégiennes disposent de la « petite » batterie de 98 kWh (une autre de 131 kWh est disponible aux USA), capable d’assurer une autonomie de 429 km selon le cycle WLTP. Un chargeur de 150 kW permet une charge rapide de 15 à 80 % en 39 minutes.

Les dimensions ? En rapport avec les enfants de la famille, puisque ce F-150 électrique mesure 5,91 mètres de long et 2,03 mètres de large, pour un poids éléphantesque de 2,8 tonnes à vide !

On retrouve le reste des caractéristiques de cette version Lightning, avec notamment cet énorme coffre avant (le fameux « frunk ») de 400 litres et la fonction V2L pour alimenter des outils électriques via la batterie de traction, avec une puissance max de 2,3 kW.

Le prix ? 1 186 000 couronnes, soit environ 104 300 euros. Pas donné, mais l’unique finition proposée est tout équipée, avec tous les raffinements possibles et imaginables.

C’est quoi la suite ?

Que Ford commence la commercialisation du F-150 Lightning en Norvège, c’est assez logique : plus de 80 % des voitures vendues en 2023 étaient 100 % électriques, et les dimensions du pays le rendent assez compatibles avec les dimensions et l’état d’esprit de cet énorme pick-up.

Verra-t-on ce F-150 électrique autre part en Europe ? On sait que la Suisse devrait y avoir droit, mais sans indication sur une date précise. Rien d’annoncé pour la France.

Ce n’est pas pour autant que Ford ne prévoit rien pour notre beau pays. Rien qu’en 2024, nous devrions recevoir trois nouveaux modèles : le e-Tourneo Courier, rival du Renault Kangoo électrique, l’Explorer, construit sur la plateforme du Volkswagen ID.4, et enfin le petit Puma, qui arrivera en version 100 % électrique, nommé Gen-E.

Une bonne manière de faire progresser les chiffres de vente et de relever la tête dans le domaine de l’électrique, domaine où Ford fait actuellement la grise mine, avec des pertes très importantes pour chaque voiture vendue.