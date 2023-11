Il sera désormais plus facile d’acheter cette nouvelle voiture électrique Ford en France

Ford vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle voiture électrique en Suisse. Il s'agit du pick-up électrique Ford F-150 Lightning. C'est le 2e pays européen dans lequel il est possible de l'acheter, après son arrivée en Norvège. Il s'approche donc petit à petit de la France.

Le Ford F-150 Lightning est le premier pick-up 100 % électrique. Il est produit aux États-Unis, mais a fait son arrivée en Europe il y a quelques mois déjà, via la Norvège. Il sera désormais possible de se le procurer dans un deuxième pays européen : la Suisse. Si vous habitez en France et que vous souhaitez l’acheter, cela sera plus simple, grâce à l’importation frontalière.

Le pick-up de Ford dispose d’une fiche technique très intéressante, avec une autonomie théorique de 429 km (ce qui devrait permettre de traverser la France tranquillement) sur le cycle d’homologation WLTP et une recharge de 15 à 80 % en 39 minutes. Ce n’est pas le plus rapide du marché sur l’exercice, mais sa batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 98 kWh contient énormément d’énergie.

Attention à la consommation

Nous avions essayé le Ford F-150 Lightning aux États-Unis, et nous avions eu droit à la version dotée d’une batterie de 131 kWh, ce qui permettait d’avoir une autonomie supérieure. Mais dans les deux cas, attention, la consommation est faramineuse, avec plus de 30 kWh / 100 km. À titre de comparaison, l’énorme Tesla Model X se « contente » de 23 kWh / 100 km.

Le reste des caractéristiques techniques est impressionnant pour un pick-up, avec une puissance de 337 kW (458 ch) cumulée pour les deux moteurs. Il s’agit donc d’une transmission intégrale (4×4) avec un couple camionesque de 1050 Nm, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes malgré un poids de 2,9 tonnes.

Une voiture électrique très pratique

Le pick-up électrique de Ford est livré avec le Mega Frunk : un coffre avant gigantesque de 400 litres disposant de prises électriques. Celles-ci permettent d’alimenter des appareils électriques, avec une puissance maximale de 2,3 kW. L’énergie est alors puisée dans la batterie de la voiture.

Comme en Norvège, le Ford F-150 Lightning est proposée en Suisse en une seule finition – la plus haut de gamme -, baptisée Lariat. L’habitacle n’a rien à envier à une voiture électrique haut de gamme, avec le système d’infodivertissement Ford Sync 4A diffusé sur l’immense écran vertical de 15,5 pouces.

Un prix ultra salé

Mais attention, car toute cette débauche de technologie a un prix. Ford Suisse annonce l’ouverture des commandes, avec un prix de 127 000 francs suisse. Soit environ 132 000 euros, contre approximativement 101 000 euros en Norvège. À ce prix, impossible de choisir des options ou la couleur, il faudra se contenter du bleu « Antimatter Blue Metallic« .

La disponibilité est annoncée comme limitée par le constructeur américain et les premières livraisons sont attendues avant la fin de l’année. De quoi permettre d’importer plus facilement le Ford F-150 Lightning en France, mais à un tarif très très salé.