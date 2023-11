Les pertes stratosphériques de Ford sur la voiture électrique font froid dans le dos

Ford annonce perdre plus de 36 000 dollars sur chaque exemplaire de ses voitures électriques. C'est bien plus que les prévisions du constructeur, alors que les ventes sont en baisse. Ce dernier prévoit désormais de réduire les investissements dans la voiture électrique. En face, Tesla brillerait presque de mille feux avec des bénéfices qui font envie à la concurrence.

Comme tous les constructeurs, Ford va devoir accélérer sur son électrification au cours des prochaines années, afin de répondre aux exigences de l’Union européenne. Heureusement, il possède déjà plusieurs modèles, à savoir la Mustang Mach-E, le F-150 Lightning ainsi que le nouvel Explorer, tandis qu’il travaille à d’autres lancements, dont un Puma électrique pour 2025.

De lourdes pertes

Mais la firme américaine va encore devoir accélérer la cadence, puisqu’elle prévoit de passer au 100 % électrique en Europe à partir de 2030, comme elle l’annonçait dans un communiqué en 2021. C’est notamment pour cela qu’elle planche sur le développement d’un modèle abordable, à moins de 25 000 euros pour rivaliser avec la Citroën ë-C3 et la Volkswagen ID.2. Mais cela ne risque-t-il pas de faire du mal à la marque et de l’obliger à rogner sur ses marges ?

C’est ce qu’il risque en effet de se passer, et ce même si cette dernière ne veut pas réduire ses profits. Et pour cause, le constructeur vient de dévoiler les résultats pour le 3ème trimestre, et ils ne sont pas très bons. S’il était prévu qu’il enregistre des pertes avec sa division électrique, à hauteur de 3 millions de dollars environ, ces dernières sont en fait plus inquiétantes.

Comme l’explique le site Automotive News, la firme à l’ovale bleu perdrait en fait pas moins de 36 000 dollars sur chaque voiture électrique vendue. Or, le Mustang Mach-E est affiché chez nous à partir de 52 990 euros. Autant dire que cela fait une sacrée perte, surtout en comparaison avec ses rivaux. Selon nos calculs, le numéro 2 de l’électrique, en passe de devenir premier, BYD gagnerait pas moins de 1 727 dollars par voiture (électrique et hybride confondus) au troisième trimestre 2023.

De son côté, Tesla gagnerait 4 259 dollars sur la même période, et ce malgré les baisses de prix successives et des tarifs très abordables. Autant dire que la situation est inquiétante pour Ford, qui n’hésite pas à admettre que sa division Model e dédiée à l’électrique ne se porte pas au mieux de sa forme. Entre juin et septembre, le constructeur a enregistré pas moins de 1,3 milliard de dollars de pertes.

Des ventes décevantes

Pourtant, les ventes de voitures électriques ont grimpé chez Ford, avec une Mustang Mach-E qui a fait flamber ses immatriculations de 42,5 % par rapport à l’an dernier. Mais ce succès, le constructeur le doit sans aucun doute aux baisses de prix qui ont été mises en place afin de mieux rivaliser avec la Tesla Model Y. Sauf que cela se répercute forcément sur les marges générées, revues à la baisse donc.

Mais la stratégie de la marque fonctionne tout de même, puisque le SUV électrique reste la voiture zéro-émission (à l’échappement) la plus vendue de Ford. Et ce malgré une forte baisse au mois d’octobre, obligeant le constructeur à réduire sa cadence de production, comme l’expliquent les journalistes d’Automobile Propre. Mais alors, quelle est la solution envisagée par l’Ovale Bleu pour arrêter l’hémorragie ?

Et bien ce dernier prend une décision radicale. En effet, il annonce qu’il va tout bonnement « réduire les investissements dans les véhicules électriques« . Une mesure qui semble aller à contre-sens de la tendance actuelle. Ford prévoit notamment de retarder la construction d’une nouvelle usine de batteries dans le Kentucky, tandis que la 2ème initialement prévue est toujours d’actualité.

En revanche, pas question d’annuler le lancement des prochains modèles, alors que Ford prévoit de commercialiser un grand véhicule sept places ainsi qu’un pick-up. Pour l’heure, Ford n’a pas précisé quelle sera la durée de report de ces investissements. Son patron Jim Farley souligne de son côté que la demande n’est pour l’heure pas assez forte pour justifier ces derniers pour le moment, mais que cela pourrait finir par changer.