Énorme baisse à 5 chiffres pour ce SUV électrique qui devient plus abordable que le Tesla Model Y

Ford opère une incroyable baisse de prix sur sa Mustang Mach-E, qui perd plus de 10 000 euros afin d’être éligible au bonus écologique. Ainsi, le constructeur américain espère faire de l’ombre à la Tesla Model Y, qui reste toujours en tête des classements des meilleures ventes.

Depuis le début de l’année, les constructeurs automobiles doivent faire face à une concurrence de plus en plus rude de la part de Tesla. Et pour cause, la firme d’Elon Musk ne cesse de revoir les tarifs de ses voitures à la baisse, afin d’inonder au maximum le marché. Après l’énorme chute du mois de janvier, la marque a récidivé il y quelques jours seulement, toujours sur ses Model 3 et Model Y.

Une incroyable chute

Cette baisse ne concerne cependant que le marché américain, mais elle montre que Tesla en a encore sous le pied et peut encore continuer à baisser ses tarifs. Et forcément, cela fait peur aux autres constructeurs, d’autant plus que la Model Y reste la voiture électrique la plus vendue en Europe. Ford, qui s’est lancé depuis plusieurs mois dans la guerre des prix contre son rival, ne compte pas se laisser faire.

C’est ainsi qu’elle vient de mettre en place une vaste opération promotionnelle, qui consiste à réduire très fortement le prix de sa Mustang Mach-E. Le SUV électrique perd en effet pas moins de 11 200 euros, afin d’afficher un prix de 45 790 euros sur son site. Et cela n’a évidemment pas été fait au hasard.

En effet, on rappelle que seules les voitures électriques de moins de 47 000 euros sont éligibles au bonus écologique de 5 000 euros. Or, la Mach-E débutait jusqu’à présent à partir de 56 990 euros, ce qui ne lui permettait pas de pouvoir en profiter. Avec cette chute de tarif, le SUV électrique devrait donc attirer de nouveaux clients. Et cela tombe bien aussi, car les automobilistes trouvent que les modèles zéro-émission (à l’échappement) restent encore trop chers.

Cette chute de prix peut sembler étonnante, puisque le constructeur avait confirmé plus tôt dans l’année ne pas vouloir réduire les tarifs de ses voitures, au profit de sa marge. Mais Ford a trouvé un moyen de concilier les deux en équipant son SUV de batteries LFP (lithium – fer – phosphate), une technologie moins coûteuse que le NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Une dotation inchangée

Mais à quoi a-t-on le droit sur cette version d’entrée de gamme éligible à l’aide de l’État ? À vrai dire, la dotation est plutôt généreuse, puisqu’elle inclut entre autres la caméra 360 degrés, le régulateur de vitesse avec la fonction Stop & Go, la conduite à une pédale ainsi que l’écran tactile de 15,5 pouces. Sous son capot, nous retrouvons une batterie de 72,6 kWh bruts qui offre une autonomie de 470 kilomètres selon le cycle WLTP.

Le SUV électrique revendique pas moins de 269 chevaux et 430 Nm de couple et réalise le 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Pour rappel, la Tesla Model Y démarre à partir de 45 990 euros et offre une autonomie annoncée à 455 kilomètres dans sa version Standard, grâce à ses jantes aéro de 19 pouces. La variante Grande Autonomie atteint les 565 kilomètres mais demande pas moins de 52 990 euros.

Autant dire que la Ford Mustang Mach-E possède de nombreux arguments en sa faveur et a désormais toutes les cartes en main pour rivaliser frontalement avec le SUV d’Elon Musk. Et la marque a tout intérêt à inciter les automobilistes à sauter le pas, puisqu’il est fort probable que le véhicule ne soit plus éligible au bonus écologique l’an prochain. Et pour cause, il est assemblé en Chine, soit une condition qui le priverait de l’aide.

Ce n’est pas la première fois que la marque opérait une chute de prix sur sa Mach-E, puisque cela avait commencé en avril dernier, avec une baisse de 5 000 euros. Mais il n’était alors toujours pas éligible au bonus. Quelques jours plus tard, une autre remise était mise en place, de l’ordre de 20 000 euros, qui le faisant commencer à 46 990 euros mais uniquement sous conditions.