Grosse baisse de prix pour le Ford Mustang Mach-E : est-ce le moment de l’acheter ?

Ford annonce une forte baisse du prix de son Mustang Mach-E en ce mois d'avril. En réponse à la guerre déclarée par Tesla, le SUV électrique perd donc un peu moins de 5 000 euros. Mais il n'est toujours pas éligible au bonus écologique, contrairement à la Tesla Model Y.

En janvier dernier, Tesla opérait une incroyable baisse de ses tarifs dans le monde entier, allant jusqu’à 13 000 euros en France. Une chute qui concernait ses deux modèles les plus vendus, à savoir la Model 3 et le Model Y. Ce dernier a d’ailleurs battu un record de production au sein de la Gigafactory de Berlin. Ce qui ne laisse évidemment pas les autres constructeurs indifférents, qui n’ont pas tardé à réagir pour certains.

Une forte baisse

C’est notamment le cas de Ford. A la fin du mois de janvier dernier, la firme à l’ovale bleu annonçait une réduction des prix de son Mustang Mach-E, mais uniquement aux Etats-Unis. Le SUV électrique perdait donc entre 600 et 5 900 dollars (soit environ 555 à 5 458 euros) en fonction de la finition. Un fait étonnant, puisque le constructeur annonçait un peu plus tôt vouloir plutôt faire grimper ses profits.

Mais la guerre déclarée par Tesla a fortement changé la donne. Désormais, c’est au tour des clients français de profiter d’une baisse de prix sur le premier modèle électrique de la marque américaine. C’est en tout cas ce qu’annonce un communiqué de Ford France, qui évoque un « repositionnement tarifaire de la Ford Mustang Mach-E » au sein de la gamme.

Il s’agit en réalité d’une manière simple d’annoncer une chute de son tarif, puisque le SUV électrique perd pas moins de 4 660 euros par rapport au prix précédemment affiché. Plus concrètement, il faut désormais débourser 56 990 euros pour s’offrir un exemplaire, contre 61 650 euros jusqu’alors pour la version Propulsion d’entrée de gamme.

Pour mémoire, le Ford Mustang Mach-E débutait à « seulement » 48 990 euros à son lancement en 2020. Un tarif relativement abordable qui lui permettait d’être éligible au bonus écologique, qui était encore accordé aux voitures de plus de 47 000 euros. Ce n’est aujourd’hui plus le cas et le SUV électrique ne peut donc plus prétendre à aucune aide financière de la part du gouvernement.

Une situation plus favorable

Bien sûr, Ford n’évoque pas la forte concurrence et la guerre des prix dans son communiqué. Elle se contente de justifier cette décision par « une conjoncture plus favorable, avec des taux de change avantageux et de moindres tensions sur les matières premières« . Il faut en effet comprendre que la pénurie de semi-conducteurs est gentiment en train de se résorber. Celle-ci devrait prendre fin au cours de l’année prochaine.

Par ailleurs, le prix du lithium a également légèrement chuté au cours des dernières semaines. Si pour l’heure, Ford utilise des batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt) pour son SUV électrique, une alternative utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) sera bientôt proposée en Europe. Cette technologie, bientôt également adoptée par le groupe Stellantis possède l’avantage d’être moins coûteuse.

Si Ford veut avant tout s’enrichir, la firme basée à Dearborn souhaite également proposer des voitures moins chères à ses clients. C’est notamment pour cela qu’elle prévoit de suivre la stratégie de Renault et Tesla en implantant des batteries de plus petite taille dans ses voitures. Car un gros accumulateur n’a pas que des avantages, sans parler du fait qu’il n’est plus forcément nécessaire d’avoir une autonomie démesurée, comme nous l’expliquions dans un précédent article.

Est-ce le moment pour acheter le Ford Mustang Mach-E ?

Si vous êtes intéressés par le Ford Mustang Mach-E, cette baisse de prix est bienvenue. Mais, il est aussi possible que les tarifs se réduisent encore dans le futur, grâce à l’emploi de batteries LFP. À moins que cette baisse de prix soit justement le fruit de la présence des nouvelles batteries. Il faudra donc attendre un peu avant d’en avoir le cœur net. Nous avons contacté Ford pour leur poser la question et actualiserons cet article à réception de leur réponse.

En face, la Tesla Model Y propose un rapport autonomie / prix plus intéressant et une consommation plus faible. Mais la Ford se place devant dans quelques domaines comme la présence de sièges ventilés, la caméra à 360 degrés ou bien entendu Apple Carplay et Android Auto.

De nombreux constructeurs ont décidé de revoir leur positionnement tarifaire à cause de Tesla. C’est notamment le cas de Lucid, VinFast, Toyota ou encore Nissan et Citroën, qui a réduit le prix de son ë-C4 électrique. En revanche, Renault a choisi de faire grimper le tarif de base de sa Mégane E-Tech en supprimant la version la moins chère. De son côté, Volkswagen ne veut pas rendre sa gamme actuelle moins coûteuse, mais prépare des modèles plus abordables comme l’ID.2.

