Toutes les Tesla (ou presque) deviennent plus sûres et pratiques avec cette simple mise à jour

Tesla dévoile une nouvelle mise à jour pour les voitures de sa gamme, de la Model 3 à la Model X, en passant par les Model Y et Model S. Cette mise à jour inclut notamment l'arrivée des feux de route adaptatif (matrix LED). On trouve aussi une fonctionnalité permettant d'augmenter la limite de la charge pendant une courte durée.

En général, lorsque l’on achète une voiture, il faut choisir en amont quelles options on souhaite avoir, car il est ensuite impossible de changer. Par ailleurs, au fil des années, les autos ont tendance à devenir obsolètes, alors qu’elles ne sont plus mises à jour.

Quelques petites améliorations

Enfin, ça c’est pour les modèles traditionnels, et notamment les thermiques. Car depuis quelques années, les constructeurs s’attellent à proposer des autos capables de rester dans l’air du temps en évoluant au fil des années, selon la volonté du conducteur. Et dans ce domaine, Tesla excelle d’ailleurs tout particulièrement. En effet, la firme fait partie des premiers constructeurs à avoir proposé des mises à jour à distance, connues sous le nom d’OTA (over the air), via le réseau Wi-Fi.

Une fonctionnalité très pratique, qui permet à la marque de faire évoluer ses voitures déjà en circulation, sans que les clients ne soient obligés de passer au garage. Un peu à la manière de ce qui se fait pour les smartphones depuis leurs débuts. C’est aussi ce qui permet à Tesla de corriger des problèmes sans devoir mobiliser physiquement les voitures. Ainsi, un vaste « rappel » d’un million d’autos en 2022 a été réglé de cette manière.

C’est comme cela que les voitures de la marque américaine sont toujours à jour, quoi qu’il arrive. Et surtout qu’elles peuvent profiter de nouvelles améliorations au fil du temps. C’est ce que rappelle le site Not A Tesla App, qui donne quelques détails sur la nouvelle mise à jour proposée par le constructeur. Et cette dernière est plutôt intéressante, puisqu’elle rend ses voitures encore plus sûres, notamment lors de la conduite de nuit.

Et pour cause, cette nouvelle mise à jour, connue sous le nom de 2024.8 inaugure l’arrivée des feux de route adaptatifs. Ces derniers sont alors capables d’analyser la route et d’évoluer si un autre automobiliste arrive en face, et ce afin de ne pas l’éblouir. Mais à vrai dire, ce n’est pas vraiment une fonctionnalité inédite. Elle est déjà proposée sur la nouvelle Tesla Model 3 restylée depuis quelques semaines.

D’abord en Europe

Celle-ci avait d’ailleurs été introduite grâce à des mises à jour à distance, mais uniquement sur la version restylée que nous avions pu voir au salon de Munich. Mais désormais, les Model S et Model X peuvent également en profiter, à condition que les voitures soient équipées des feux Matrix. À noter que les premières générations des Model 3 et Model Y peuvent également avoir le droit à cette évolution, sauf les Model 3 antérieures à 2021 qui n’ont pas de phares matrix LED. Cette dernière ne concerne d’ailleurs que l’Europe pour le moment.

Les conducteurs américains n’ont pas encore le droit à cette fonctionnalité à l’heure actuelle, mais Tesla affirme travailler sur ce problème. Ce n’est pas la seule évolution apportée par cette mise à jour over the air, qui offre également une nouvelle fonctionnalité très intéressante. Cette dernière concerne cette fois-ci la batterie, et plus précisément la recharge des voitures de la marque.

Il est désormais possible d’augmenter ponctuellement la limite de charge, par rapport à celle enregistrée dans la voiture pour tous les jours. Concrètement, cela permet de remplir une seule fois à fond la batterie, par exemple lors d’un long trajet ou un road-trip. Une fois la charge effectuée, la limite revient à celle réglée par le propriétaire de la voiture pour sa conduite au quotidien. Et pour cause, on sait qu’il n’est pas utile ni bon pour certaines batteries de les remplir jusqu’à 100 %, surtout en avec la charge rapide.

Cette nouvelle fonction concerne tous les modèles de la gamme, quelle que soit la génération. Enfin, quelques améliorations ont été faites en ce qui concerne la sécurité, mais le constructeur n’a pas donné de détails pour le moment.