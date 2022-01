Grosse surprise (non), le Tesla Cybertruck ne sortira finalement pas cette année

D'après les informations de l'agence Reuters, le Tesla Cybertruck ne sortirait finalement pas cette année mais serait repoussée à 2023. Une habitude pour le constructeur américain.

Rappelez-vous, en novembre 2019, Tesla faisait sensation avec la présentation du Cybertruck, un pick-up électrique aux dimensions gargantuesques et au design très original. À l’époque, le constructeur automobile tablait sur une commercialisation aux États-Unis pour la fin de l’année 2021. Alors qu’on est désormais en 2022, le véhicule ne semble pas prêt à sortir des lignes de production.

Et pour cause, selon les informations de l’agence Reuters, le Cybertruck aurait une nouvelle fois été repoussé par Tesla après un premier report prévoyant une sortie dans le courant de l’année 2022. « Tesla cherche à lancer la production initiale de son très attendu Cybertruck d’ici la fin du premier trimestre de 2023, repoussant son projet de commencer la production en fin d’année, nous indique une personne proche du sujet », explique l’agence britannique. Ce nouveau report serait notamment causé par des changements de fonctionnalités sur le véhicule afin de le rendre plus compétitif.

Tesla est coutumier des retards

Il ne faudrait pas compter sur une sortie du Cybertruck avant au moins un an, à moins d’un report supplémentaire de la part du constructeur automobile. Par ailleurs, comme l’indique Reuters, le constructeur a récemment supprimé toute mention d’une estimation de livraison des Cybertruck sur son site Internet, supprimant les références à une livraison en 2022.

Il faut dire que Tesla est coutumier des annonces en fanfare avec de nombreux reports dans les années qui suivent. La Tesla Roadster a ainsi été annoncée en 2017 avec une sortie initialement prévue en 2020, puis repoussée à fin 2021, à 2022 et désormais à 2023. Il en va de même pour les véhicules complètement autonomes, marotte du constructeur depuis 2016 via une option baptisée « Capacité de Conduite entièrement autonome » proposée sur son configurateur et qui se fait toujours attendre.

