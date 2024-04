Le Hummer électrique chinois arrive en Europe à un tarif délirant

Si les voitures électriques se multiplient à des vitesses folles en Chine, peu d'entre elles arrivent en Europe... avec tout de même quelques exceptions. Ainsi, le MHero 1, un 4x4 démesuré à tous points de vue et connu sous le nom de Mengshi 917 dans son marché intérieur, vient d'arriver en Suisse, à un prix stratosphérique. Voici toutes ses infos.

Même pour nous, suivre les tribulations du marché chinois de la voiture électrique n’est pas de tout repos. Les constructeurs adorent multiplier les marques et renommer leurs modèles, rendant le suivi assez délicat. BYD, numéro 2 mondial de l’électrique derrière Tesla, est assez fan de cette stratégie, mais ce n’est pas le seul.

Parlons aujourd’hui de Dongfeng, un grand constructeur chinois quasiment inconnu en Europe, et plus précisément d’un modèle bien spécifique. Nous l’avions connu sous le nom de Mengshi 917, puis de Dongfeng Mengshi M-Hero 917, mais voilà qui vient d’arriver en Suisse sous le nom bien plus succinct de MHero 1.

Un 4×4 XXXL

L’ouverture du site suisse correspond à l’ouverture des commandes, de quoi faire un rappel des caractéristiques de ce 4×4. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce MHero 1 ne fait pas dans la dentelle.

D’abord par les dimensions, avec 4,98 m de long (dont 2,95 m d’empattement), 1,93 m de haut et 2,08 m de large. Le style est à l’avenant, avec une carrosserie hyper agressive et robuste. On dirait presque un véhicule d’armée, tant les arêtes sont saillantes.

L’habitacle, par contre, joue la partition du luxe. La planche de bord se dote de trois écrans : un derrière le volant de 12,3 pouces, un au centre de 15,6 pouces, et un pour le passager de 12,3 pouces également. Un quatrième de 8 pouces est là pour les passagers arrière, tandis qu’une vision tête-haute est là pour épauler le conducteur.

Un poids et un tarif démesurés

Le MHero 1 n’est pas là pour grimper des trottoirs – du moins, il veut faire comprendre qu’il est capable de mieux. Grâce à quatre moteurs électriques de 200 kW, la puissance atteint les 800 kW, soit 1 088 ch ! Le couple suit, avec 1 200 Nm disponibles. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 4,2 s.

On pourrait s’attendre à bien mieux vu la puissance, mais le MHero 1 est lourd, très lourd. 3 410 kg, pour être précis. L’énorme batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 142 kWh n’est est probablement pas pour rien, mais le poids grève l’autonomie : seulement 450 km selon le cycle WLTP. Cela donne une consommation de 31,5 kWh/100 km !

D’autant plus que la recharge est loin de briller, avec un chargeur limité à 100 kW. De fait, MHero indique un 30-80 % effectué en… 47 minutes.

Et quand bien même le MHero 1 veut briller par ses capacités tout-terrain (quatre roues directrices, possibilité de se déplacer en crabe, passage de gués jusqu’à 90 cm, etc), il va tout de même falloir être courageux pour payer les 148 990 francs suisses pour s’offrir l’engin, l’équivalent d’environ 153 500 euros.

D’autant plus que la concurrence des mammouths électriques commence à s’étoffer en Europe, avec le « vrai » Hummer électrique, mais aussi le YangWang U8, capable de flotter sur l’eau, ou encore le Mercedes-Benz Classe G électrique à venir. Bon courage, donc.