Avec cette vidéo, le patron de Mercedes prouve la supériorité des voitures électriques sur les thermiques

Attendu pour 2025, le nouveau Mercedes EQG électrique se dévoile dans une nouvelle vidéo et montre quelques de ses prouesses. S'il ne détaille pas encore ses caractéristiques techniques, il devrait en revanche donner une sacrée raclée aux voitures thermiques sur de nombreux points.

Cela fait un sacré bout de temps que l’on entend parler du Mercedes EQG, puisque le premier concept fut dévoilé lors de l’IAA de Munich en 2021. Celui-ci fait partie de la vaste offensive du constructeur, qui électrifie toute sa gamme afin de répondre aux exigeances de l’Union Européenne pour 2035.

Une vidéo impressionnante

Le 4X4 électrique, qui devrait chasser sur les terres des Rivian R1T et autres Hummer EV n’avait cependant pas fait parler de lui depuis plusieurs mois. Mais alors que Tesla vient de commencer les premières livraisons de son Cybertruck, cela semble avoir donné des idées au constructeur allemand. Et pour cause, l’EQG reste un rival indirect du pick-up américain, les deux ayant de fortes ambitions en tout-terrain.

C’est ainsi que la firme à l’étoile nous donne quelques nouvelles de son mastodonte, à travers une vidéo tout juste publiée sur YouTube. Et cette dernière est plutôt insolite, puisque l’on y voit ni plus ni moins que le PDG de Mercedes, Ola Källenius, au volant du 4X4. Ce dernier nous offre une démonstration de ses capacités en conduite off-road, en conditions réelles.

L’occasion de reparler du mode G-Turn, qui permet à l’EQG de tourner sur lui-même grâce à un système quatre roues motrices (chacune intègre un moteur, soit 4 moteurs au total) très avancé. Ce dernier nous rappel le dispositif proposé sur le Rivian, baptisé Tank Turn et qui avait été abandonné cet été. Pour mémoire, le constructeur travaille sur une nouvelle version, qui abîmerait moins le sol. De son côté, le Tesla Cybertruck se contente de la conduite en crabe, comme l’avait montré une vidéo.

Les images laissent également entrevoir le 4X4 électrique évoluer sur des chemins en cailloux et en terre, prouvant ses capacités de conduite en-dehors des sentiers battus. Dommage, on ne le voit pas franchir de gué, bien que cela serait possible. Il ne devrait toutefois pas être en mesure de flotter, comme c’est le cas pour le YangWang U8, conçu par le numéro 2 de l’électrique BYD.

Plus performant que le thermique

S’il faudra encore patienter avant de connaître toutes les caractéristiques techniques du baroudeur allemand, la marque à l’étoile nous informe qu’il sera propulsé par quatre moteurs électriques. Ces derniers seront alors totalement indépendants et permettraient au véhicule d’être encore plus performant que la version thermique actuellement commercialisée. En revanche, pas un mot sur la puissance totale.

On sait toutefois que chaque moteur sera associé à une boîte de vitesse à deux rapports, ce qui devrait notamment permettre de s’assurer que le couple sera équitablement réparti entre les quatre roues. Il faudra cependant faire preuve de patience pour en savoir plus, tandis que l’on ne connaît pas non plus les chiffres du 0 à 100 km/h et de la vitesse maximale. Néanmoins, on en sait déjà un peu sur la batterie de cet EQG.

Il s’agira en effet d’un accumulateur fabriqué à base de silicone, qui remplace le graphite traditionnellement utilisé. Ce dernier porte le nom de TitanSilicon et est fourni par l’entreprise californienne Sila Nanotechnologies. Son principal intérêt réside dans sa grande densité d’énergie, qui permet d’afficher un poids réduit de 15 % tandis que l’autonomie sera en hausse de 20 %. La charge sera aussi plus rapide, avec environ 20 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Cette durée pourra même chuter à 10 minutes un peu plus tard. Nous devrions en savoir un peu plus au cours de l’année prochaine, tandis que les premières livraisons devraient débuter en 2025. Le prix n’a pas encore été communiqué, mais il devrait sans doute être salé, empêchant le 4X4 d’être éligible au bonus écologique.